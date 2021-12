Chẳng ai đi "du lịch cách ly" đâu

“Nếu chúng ta không bắt cách ly tập trung với khách nội địa thì lý gì lại áp dụng điều này với khách quốc tế nhập cảnh đã tiêm đầy đủ vaccine và có chứng nhận âm tính?!”- Câu hỏi từ Chủ tịch Bamboo Trịnh Văn Quyết.



Cuốn sổ ghi lại con số 33 ngày làm việc trong cả năm 2021 của một hướng dẫn viên du lịch. Đã đến lúc chấm dứt quy định buộc cách ly tập trung với khách du lịch quốc tế? Ảnh: Anh Thư



Nguyễn Thị Nhung, nhớ như in những ngày dịch bệnh khốc liệt. Hết tháng 5.2020, các hướng dẫn viên du lịch (HDVDL) “được” quay lại làm việc. Chỉ được 2 tháng, Đà Nẵng bắt đầu bùng dịch, lại nghỉ.



Từng “chạy tour” đến 18-22 ngày mỗi tháng, Nhung thậm chí có hẳn một cuốn sổ “đánh dấu” những ngày đi làm. Nhưng năm 2020, chị đi làm được 90 ngày. Sang 2021, chỉ còn vỏn vẹn 33 ngày. Khủng hoảng đến mức chị coi mình như một “gánh nặng”!



Chúng ta có những con số thống kê cũng cực kỳ khốc liệt: Từ “kỳ tích” 18 triệu khách du lịch quốc tế đến Việt Nam năm 2019, sang 2020, chỉ còn có 3,8 triệu. Và 11 tháng 2021 đúng là một thảm hoạ: chỉ còn có 140.100 lượt người.



Tính đến cả con số lẻ đến hàng trăm, ngành du lịch “đếm” không trượt một người, để có một con số tỉ lệ % kinh khủng: Giảm 96% so với 2020.



Cũng phải mở ngoặc, trong con số thảm hoạ kia, còn có 15.000 khách của tháng 11, khi Chính phủ cho phép đón trở lại khách du lịch quốc tế.



Chính phủ rất bình tĩnh và sáng suốt. Từ việc ban hành nghị quyết 128, với tinh thần “linh hoạt, thích ứng, an toàn”. Sáng suốt cho đến việc mở cửa du lịch. Hay gần đây nhất là quyết định mở đường bay thương mại quốc tế cho công dân hồi hương. Chỉ trừ sự “rập rình” từ phía không ít bộ, ngành.



Rập rình là từ dùng của ông Võ Huy Cường - Phó Cục trưởng Cục Hàng không - trước kế hoạch mở lại các chuyến bay quốc tế thường lệ chở khách đến Việt Nam suốt từ tháng 7.2020 đến nay.



Và “rập rình” ngay trong các quy định buộc khách du lịch phải cách ly tập trung.



Chủ tịch Bamboo Trịnh Văn Quyết hôm qua vừa đặt một câu hỏi: “Nếu chúng ta không bắt cách ly tập trung với khách nội địa thì lý gì lại áp dụng điều này với khách quốc tế nhập cảnh đã tiêm đầy đủ vaccine, đã có chứng nhận âm tính?!”.



Còn Tiến sĩ Lương Hoài Nam - thành viên tổ Tư vấn du lịch - đặt ra một “rào cản có phần vô lý”. Ấy là khi Châu Âu, Mỹ, cả các quốc gia láng giềng như Thái Lan, Campuchia... đã mở cửa hoàn toàn, ai cũng “được vào” với điều kiện đã tiêm đủ vaccine, khi người Việt đi không gặp khó khăn gì thì khi quay lại Việt Nam lại quá khó khăn.



Hầu như không có nước nào mở cửa du lịch mà bắt cách ly tập trung cả. Cũng sẽ không một khách du lịch nào chấp nhận phải cách ly tập trung cả. Vì thế, có khác gì đi “du lịch cách ly” đâu.



Sự rập rình này, những rào cản có phần vô lý này thật sự đã đến lúc phải chấm dứt.

https://laodong.vn/su-kien-binh-luan/chang-ai-di-du-lich-cach-ly-dau-984798.ldo



Theo ANH ĐÀO (LĐO)