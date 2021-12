Bảo vệ thành quả tiêm chủng

Theo Bộ Y tế, đến hết ngày 18.12, gần 137,6 triệu liều vắc xin Covid-19 đã được tiêm trên cả nước.



Trong đó, tiêm mũi 1 là 75,6 triệu liều; tiêm mũi 2 là 60,8 triệu liều và tiêm mũi 3 (tiêm bổ sung/tiêm nhắc và mũi 3 vắc xin Abdala liều cơ bản) là hơn 1,1 triệu liều.



Tốc độ tiêm chủng được đẩy nhanh tại nhiều tỉnh, thành. Từ đầu tháng 9 đến tháng 12.2021, trung bình 1 ngày tiêm được từ 1 - 1,5 triệu liều vắc xin. Tốc độ tiêm vắc xin của VN trong tháng 11.2021 đứng thứ 3 trên thế giới, chỉ sau Trung Quốc và Ấn Độ.



Đặc biệt, hiện tỷ lệ bao phủ ít nhất 1 liều vắc xin cho dân số từ 18 tuổi trở lên là 96,8%, tăng 3,9 lần so với tỷ lệ đến hết tháng 8.2021; tỷ lệ tiêm đủ 2 liều vắc xin cho dân số từ 18 tuổi trở lên là 80,3%, tăng hơn 21 lần so với tỷ lệ đến hết tháng 8.2021.



So với các nước, tỷ lệ bao phủ ít nhất 1 liều vắc xin của VN/dân số xếp thứ 4 trong khu vực (sau Singapore, Campuchia, Brunei). Đến nay, VN đã đạt hơn 60% dân số được tiêm đủ liều vắc xin Covid-19, vượt 20% so với mục tiêu của Tổ chức Y tế thế giới trong năm 2021.



Để tăng cường miễn dịch phòng bệnh Covid-19, Bộ Y tế đã đề nghị sở y tế các địa phương khẩn trương đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19, đảm bảo hoàn thành việc bao phủ mũi 1 cho 100% dân số từ 12 tuổi trở lên trong năm 2021 và tiêm mũi 2 cho những đối tượng đã tiêm mũi 1 đủ thời gian. Đặc biệt, những địa phương đã đạt được độ bao phủ vắc xin cao cần rà soát kỹ càng và tổ chức tiêm vét, đảm bảo tất cả người dân có đủ điều kiện tiêm chủng được tiêm đủ liều vắc xin; triển khai tiêm liều bổ sung vắc xin phòng Covid-19 cho người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm đủ liều cơ bản, trong đó chú trọng bao phủ cho toàn bộ người từ 50 tuổi trở lên có tình trạng suy giảm miễn dịch vừa và nặng như người cấy ghép tạng, ung thư, HIV, đang điều trị thuốc ức chế miễn dịch hoặc đã điều trị trong vòng 6 tháng...



Theo đánh giá của các chuyên gia về tiêm chủng, các mũi tiêm bổ sung và nhắc lại có vai trò quan trọng giúp tăng cường miễn dịch phòng bệnh Covid-19 cho những người đã được tiêm chủng đủ liều cơ bản; là các mũi tiêm củng cố, duy trì miễn dịch cho cộng đồng, ngăn chặn dịch lây lan mạnh và bùng phát; giúp giảm các ca bệnh nặng, giảm tử vong nếu không may lây nhiễm Covid-19.



Dù câu chuyện tiếp cận vắc xin của VN ban đầu có chậm nhưng càng về sau càng bứt tốc và về đích sớm.



Do đó, việc khẩn trương tiêm mũi bổ sung, nhắc lại để bảo vệ thành quả tiêm chủng sau khi 80% dân số từ 18 tuổi được bao phủ liều cơ bản (2 mũi vắc xin) vào cuối năm nay là chiến dịch tiếp theo cần được khẩn trương triển khai.



Việc này đặc biệt cần thiết trong bối cảnh nguy cơ biến chủng Omicron xâm nhập và lây lan vào VN; cùng với các biến chủng đang lưu hành, nếu xâm nhập, Omicron làm gia tăng nguy cơ mắc Covid-19 ở người thuộc nhóm nguy cơ.



Bảo vệ thành quả còn là việc thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K, cảnh giác với giai đoạn lễ tết, bên cạnh tiêm chủng đầy đủ các mũi tiêm theo hướng dẫn của Bộ Y tế là giải pháp căn cơ để duy trì miễn dịch cộng đồng, giúp chúng ta có “kháng thể” đủ mạnh ứng phó với Covid-19 khi đại dịch đã được cảnh báo chưa thể sớm kết thúc.



Và vì còn là trận chiến kéo dài, bảo vệ thành quả còn là câu chuyện tự chủ nguồn vắc xin trong nước.



Theo LIÊN CHÂU (TNO)