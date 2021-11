Ông Trương Quốc Cường bị khởi tố: "Mắt xích" cuối hiện hình

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với ông Trương Quốc Cường, Thứ trưởng Bộ Y tế về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Ông “trùm cuối” rút cục cũng phải hiện hình.



Thứ trưởng Trương Quốc Cường hôm nay đã bị khởi tố. Ảnh: Trần Vương



Mở ngoặc là trong các phiên toà vụ VN Pharma, Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường liên tục vắng mặt, dù bị triệu tập.



Ngày 24.9.2019, dù có lệnh triệu tập từ toà án, Thứ trưởng Trương Quốc Cường không đến. Lịch công tác tuần của Bộ Y tế cho biết hôm đó, ông Cường “Làm việc với UBND tỉnh Lạng Sơn và Ban chỉ đạo 389 Quốc gia về công tác Quản lý xuất nhập khẩu dược liệu tại cửa khẩu”.



Tại phiên tòa 24.10.2017 trước đó, ông Cường bị triệu tập, nhưng vắng mặt với lý do "không nhận được giấy mời" và "bị ốm".



Đại diện Viện kiểm sát bày tỏ rằng việc vắng mặt như vậy là “không nghiêm túc”. Còn dư luận, cực kỳ bức xúc khi “cái thái độ” ấy coi công lý như trò đùa.



Trong vụ thuốc ung thư VN Pharma, ông Cường- khi đó là Cục trưởng Cục quản lý Dược- đã ký cho VN Pharma nhập khẩu.



Chẳng có thuốc trị ung thư nào cả. Bởi sau đó, cơ quan chức năng xác định lô thuốc này “giả nguồn gốc xuất xứ”, là “không được dùng chữa bệnh cho người”.



Hồi tháng 7 năm nay, một lần nữa cái tên Trương Quốc Cường như một “trùm cuối” được nhắc tới khi cơ quan An ninh điều tra đề nghị truy tố bị can Nguyễn Việt Hùng, nguyên Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược.



Hành vi của ông Hùng được xác định là đã: không kiểm tra, rà soát kỹ biên bản thẩm định, đồng ý đưa 2 loại thuốc mang nhãn hiệu Health 2000 ra hội đồng xét duyệt cấp số đăng ký.



838.000 hộp, 4 loại thuốc mang nhãn mác Health 2000 Canada giả về nguồn gốc, xuất xứ trị giá hơn 54 tỉ đồng đã được nhập khẩu vào Việt Nam tiêu thụ



Và nó được thực hiện trót lọt do sự thiếu trách nhiệm, vi phạm quy chế của một số người tại Cục Quản lý Dược, của ông Cường.



Phó trưởng Phòng Quản lý Giá thuốc bị truy tố (về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ), Phó Cục trưởng bị đề nghị truy tố, việc khởi tố ông Cường như một logic. Cũng là cách để khẳng định rằng sức khoẻ, tính mạng những bệnh nhân vốn đã nghèo khó, mong manh, không thể bị xâm phạm bằng các hành vi làm giả để trục lợi.



Ngoài bản án pháp lý sẽ phải đón nhận, chắc chắn là những quan chức như ông “trùm cuối” còn phải nhận những bản án đạo lý nữa.



Giả thuốc ung thư, bán cho những người phải bán nhà chữa bệnh hiểm nghèo. Điều đó là không thể chấp nhận được.

https://laodong.vn/su-kien-binh-luan/ong-truong-quoc-cuong-bi-khoi-to-mat-xich-cuoi-hien-hinh-970515.ldo



Theo ĐÀO TUẤN (LĐO)