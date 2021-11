Nỗi đau dai dẳng

Chỉ 7 ngày trước đám cưới, đôi bạn trẻ công nhân là anh Hà Văn Đ. (SN 1998, trú tỉnh Sơn La) và chị Vũ Thị Ng. (SN 1998, trú tỉnh Thái Nguyên) đã tử vong trong một vụ tai nạn giao thông (TNGT) lúc 1 giờ 30 phút rạng sáng 1-11.



Chuyện đau lòng khiến nhiều người phải xót xa này liên quan đến chiếc ống cống chắn ngang đường được đặt ở đây nhằm phân luồng, hạn chế phương tiện, phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19.



Chiếc xe máy do anh Hà Văn Đ. chở người vợ sắp cưới và đang mang bầu 5 tháng, trên đường đi về phòng trọ sau khi tan ca đêm tại một công ty trong Khu Công nghiệp Điềm Thụy (tỉnh Thái Nguyên) đã tông vào chiếc ống cống này. Những hình ảnh được báo chí thông tin về hiện trường vụ tai nạn nói trên cho thấy chiếc ống cống dù rất to nhưng không dễ để cho người điều khiển phương tiện dễ nhận dạng khi lưu thông trong đêm.



Trước vụ nói trên, một vụ khác xảy ra trên đường ĐT607 (TP Hội An, tỉnh Quảng Nam) cũng làm 1 người chết, 2 người bị thương. Thời điểm xảy ra tai nạn cũng vào ban đêm, lúc này hệ thống đèn đường mới được đầu tư 7 tỉ đồng đang sáng thì bất ngờ tắt.



Không ai có thể thống kê nổi ở nước ta từng có bao nhiêu vụ TNGT đã xảy ra vì những chuyện tương tự như 2 vụ kể trên, là những "ổ gà", "ổ voi" và vô vàn thứ vật cản trên đường; là những sự cố từ hệ thống cảnh báo, biển báo, đèn đường...



Con số về nhân mạng thương vong của 2 vụ TNGT nói trên là chưa nằm trong tổng số 4.175 người chết và 5.645 người bị thương từ 8.161 vụ TNGT đã xảy ra ở nước ta trong 9 tháng đầu năm 2021. Nếu so với cùng kỳ năm 2020 thì giảm 2.527 vụ (23,64%), giảm 817 số người chết (16,37%), giảm 2.237 số người bị thương (28,38%).



Nhưng, như Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia - nhận định tại hội nghị sơ kết công tác bảo đảm trật tự ATGT 9 tháng đầu năm 2021 (tổ chức chiều 15-10) thì "nguyên nhân khách quan rất lớn làm số lượng giảm chủ yếu do giãn cách xã hội. Dù tai nạn giảm nhưng con số tuyệt đối về người chết, bị thương, số vụ vẫn còn cao. So với các nước vẫn còn nhiều".



Giãn cách mà còn như thế thì khi hết giãn cách sẽ còn thiệt hại nhiều hơn vì TNGT. Lấy minh chứng như tại TP HCM, chỉ trong vòng 1 tuần khi giãn cách xã hội trên địa bàn được nới lỏng (từ ngày 1 đến 7-10), thành phố này xảy ra 32 vụ TNGT làm 12 người chết; so cùng kỳ năm 2020 là tăng 2 vụ, tăng 3 người chết dù mật độ phương tiện tham gia giao thông thấp hơn nhiều so với năm 2020.



Đến ngày 2-11, đại dịch Covid-19 đã cướp đi sinh mạng của 22.131 người ở nước ta. Con số thống kê của giai đoạn 10 năm, từ 2009 đến tháng 5-2019, cũng cho thấy toàn quốc xảy ra 326.299 vụ TNGT đường bộ làm chết 97.721 người, bị thương 329.756 người. Như vậy là, trong 10 năm ấy, bình quân mỗi năm nước ta có gần 10.000 người chết vì TNGT - thiệt hại về nhân mạng đã có thể sánh với một đại dịch, mà đại dịch này còn hơn cả Covid-19 ở mức độ dai dẳng.

Theo Lương Duy Cường (NLĐO)