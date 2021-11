Nghĩ từ những liều vắc-xin

"Chúng tôi sát cánh cùng Việt Nam trong cuộc chiến chống lại Covid-19" - Lãnh sự quán Mỹ tại TP HCM khẳng định trong thông báo về việc đưa lô vắc-xin hơn 1,2 triệu liều Pfizer về đến thành phố, ngày 7-11.



Với đợt bàn giao mới nhất này, tổng số vắc-xin ngừa Covid-19 Mỹ tặng Việt Nam được nâng lên 14,6 triệu liều. Hiện Mỹ là quốc gia hỗ trợ vắc-xin Covid-19 lớn nhất cho chúng ta tính đến nay.



Đó là trái ngọt của hơn 25 năm quan hệ ngoại giao Việt - Mỹ, là thành quả của mối quan hệ Đối tác toàn diện giữa hai người bạn đáng tin cậy với tình hữu nghị dựa trên nền tảng tôn trọng lẫn nhau. Đó là minh chứng của tuyên bố công bằng từ Cơ chế COVAX (COVAX Facility) mà Việt Nam tham gia cùng khoảng 190 quốc gia khác để sớm được tài trợ vắc-xin ngừa Covid-19. Đặc biệt, đây còn là kết quả đáng ghi nhận của chiến lược "ngoại giao vắc-xin" mà nhà nước ta đã bền bỉ theo đuổi, thực hiện 2 năm nay. Không chỉ có Mỹ mà nhiều nước lớn khác đã tài trợ và cam kết viện trợ hàng triệu liều vắc-xin ngừa Covid-19 các loại cho Việt Nam.



Trong lúc chúng ta vừa căng mình phòng chống đại dịch vừa nỗ lực thúc đẩy nghiên cứu, bào chế và phát triển vắc-xin trong nước và phải chờ thêm thời gian nữa mới có sản phẩm nội địa thì nguồn vắc-xin từ nước ngoài là chìa khóa quan trọng để chúng ta mở cửa ngôi nhà an toàn, cùng nhiều giải pháp đồng bộ khác từng bước khống chế dịch bệnh.



Thực tế cho thấy nếu không có vắc-xin thì không thể nào dập dịch và Việt Nam chúng ta đã từng trải qua giai đoạn "khát cháy cổ" vắc-xin ngừa Covid-19, thế nên từ nguồn mua hay nguồn tài trợ dẫu chỉ một liều cũng đều rất đáng quý. Đằng sau mỗi liều vắc-xin là tình bạn hữu hảo, chí tình giữa nước ta và các nước bạn; là công sức của nhiều vị lãnh đạo cấp cao và những bộ, ngành hữu quan đã ngày đêm miệt mài gặp gỡ, đề nghị, trao đổi, đàm phán, thuyết phục các quốc gia, các tổ chức để có nguồn vắc-xin sớm nhất, nhiều nhất, an toàn nhất, hiệu quả nhất.



Tất cả nỗ lực đều hướng đến một mục tiêu chung: vì sức khỏe nhân dân! Bảo đảm an toàn tính mạng và sức khỏe người dân trong đại dịch là nhiệm vụ trên hết và trước hết.



Về phần mình, người dân cần nâng nhận thức và trách nhiệm trong việc hợp tác và tuân thủ quy định của nhà nước về tiêm chủng vắc-xin lên mức cao nhất. Trên thế giới, đặc biệt là châu Âu và Mỹ, hiện số ca mắc Covid-19 đang tăng nhanh và nhiều, đe dọa nghiêm trọng đời sống kinh tế - xã hội. Nguyên nhân chủ yếu là do một bộ phận không nhỏ người dân ở đó xem nhẹ vai trò của vắc-xin hoặc từ chối tiêm vắc-xin, vì vậy chính phủ một số nước phải ban sắc lệnh tiêm chủng bắt buộc. Chúng ta nhìn vào đó mà tránh.



Cuộc chiến chống lại Covid-19 chắc chắn còn lâu dài nên sẽ cần nhiều nguồn lực. Một trong những "nguồn lực" mới được Chính phủ xác định khi sống chung với đại dịch bên cạnh vắc-xin, 5K và công nghệ chính là ý thức người dân. Hãy thể hiện sự biết ơn những liều vắc-xin quý giá và ghi nhận công lao của những nhà "ngoại giao vắc-xin" bằng cách đơn giản nhất: Tuân thủ mọi khuyến cáo và quy định về phòng chống dịch để bảo vệ thành quả chung. An toàn của bản thân cũng là an toàn cho cộng đồng.

Theo A.Q (NLĐO)