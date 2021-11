Mong con được đến trường

78,6% người được hỏi mong muốn cho con, em được học trực tiếp. Đó là con số 30 phòng Giáo dục và Đào tạo lấy ý kiến phụ huynh trong việc mở cửa trường.



Học trực tuyến chỉ là một giải pháp bắt buộc khi dịch COVID-19 bùng phát và hiển nhiên chất lượng giáo dục không thể bằng trực tiếp.



Khi đến trường các em không chỉ được truyền dạy kiến thức mà còn được trang bị những kỹ năng mềm, những ứng xử trong cuộc sống, trong giao tiếp với bạn bè, thầy cô.



Không được đến trường, dù ở trong pháo đài an toàn thì các phụ huynh sẽ phải lo lắng về những gì mà con, em thực nhận được. Dẫu cũng có những bài kiểm tra nhưng chưa có một thước đo chính xác nào về hiệu quả của học trực tuyến.



Chưa kể những tác động tâm lý âm thầm ảnh hưởng đến tâm, sinh lý trẻ em mà một nghiên cứu đã chỉ ra về căn bệnh trầm cảm ở trẻ em.



Con còn ở nhà, bố mẹ không thể yên tâm làm việc, hiệu quả công việc cũng vì thế mà suy giảm.



Cần phải nhớ lại cú “vượt rào” ở một trường học ở Sóc Sơn, Hà Nội cách đây không lâu. Cú vượt rào ấy lại được dựa trên cơ sở là sự đồng thuận của chính các phụ huynh, và địa phương cũng đang ở khu vực an toàn.



Ngôi trường ấy bị phạt tới 60 triệu đồng vì “vi phạm những quy định về phòng chống dịch”. Nghị quyết 128 ra đời đã thực sự trở thành một lối mở cho các trường. Sẽ không còn tâm lý dạy học mà “như đi buôn lậu, cứ thậm thà thậm thụt, lén lút đến tội” - như tâm sự của thầy cô giáo. Học và dạy trong tâm lý “thậm thụt” ấy chắc chắn sẽ không hiệu quả.



Dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, số ca không giảm, nhiều địa phương chuyển từ xanh sang vàng rồi cam, Hà Nội cũng đã có nhiều phường xã “đổi màu”.



Nhưng dường như tâm lý của các bậc phụ huynh đã khác bởi câu chuyện đến trường bây giờ là có điều kiện. Điều kiện ấy là tỉ lệ tiêm vaccine hai mũi của giáo viên đạt gần 70%, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng đã ban hành 16 tiêu chí rất rõ ràng. Trường nào đạt được một số tiêu chí mới được mở lại.



An toàn vẫn là mục tiêu hàng đầu và tạo ra môi trường an toàn để các em được đến trường với một môi trường giáo dục đúng nghĩa là trách nhiệm của người lớn.



Các em đến trường, đó chính là bình thường mới, là an toàn thích ứng, linh hoạt mà nghị quyết đã đề ra và đi vào cuộc sống, làm thay đổi cuộc sống theo hướng tích cực.

https://laodong.vn/su-kien-binh-luan/mong-con-duoc-den-truong-969661.ldo

Theo HOÀNG LÂM (LĐO)