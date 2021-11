Để sự cố không xảy ra

Bất kỳ sự cố nào xảy ra đối với máy bay cũng thường được xem là hy hữu. Vậy mà, chỉ trong vòng 1 tháng qua, 2 sự cố máy bay va chạm nhau đã liên tiếp xảy ra tại khu vực sân đỗ sân bay Nội Bài (Hà Nội).



Vụ máy bay va chạm nhau mới nhất xảy ra lúc chiều tối 27-11. Một chiếc máy bay từ Đà Lạt hạ cánh xuống sân bay Nội Bài trong quá trình đi vào vị trí dừng đỗ đã va chạm với một chiếc máy bay khác. Vụ va chạm khiến đầu mút cánh máy bay đến từ Đà Lạt bị gãy, rơi xuống sân đỗ.



Cục Hàng không Việt Nam ngay sau đó đã lập tổ điều tra tới hiện trường. Nguyên nhân chính thức sẽ được công bố sau khi có kết quả điều tra nhưng bước đầu có thể xác định là do lỗi của con người. Ngay trong tối xảy ra sự cố này, cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực hàng không đã thu giấy phép của nhân viên đánh tín hiệu máy bay và tạm thu bằng lái của phi công.



Hồi đầu tháng 11-2021, tại sân bay Nội Bài cũng đã xảy ra vụ va chạm giữa 2 máy bay. Sự cố này dù không ảnh hưởng tới an toàn của hành khách và phi hành đoàn nhưng máy bay phải dừng khai thác để kiểm tra và khắc phục.



Có thể nói, mỗi sự cố liên quan tới máy bay đều được xem xét, điều tra nghiêm túc để tìm nguyên nhân, từ đó xác định trách nhiệm và quan trọng nhất là khắc phục để sự cố tương tự không xảy ra trong tương lai.



Với mỗi sự cố ảnh hưởng hay uy hiếp tới an toàn hàng không, an toàn bay, nhà chức trách đều lập tổ điều tra nguyên nhân. Giới chức và các hãng hàng không sau khi xác định nguyên nhân đều tổ chức phân tích, bình giảng, phổ biến cho các bên liên quan về vụ việc và đề ra những biện pháp ngăn ngừa, phòng tránh sự cố xảy ra trong tương lai.



Không phải ngẫu nhiên mà sau vụ 2 máy bay va chạm tại sân bay Nội Bài hồi đầu tháng 11-2021, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, đã yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo các cơ quan chức năng và các đơn vị liên quan khẩn trương xác minh nguyên nhân, làm rõ trách nhiệm tổ chức và cá nhân liên quan vụ việc, xử lý nghiêm theo quy định. Phó Thủ tướng yêu cầu cần phải phòng tránh, không để xảy ra các vụ việc tương tự, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho hành khách, người lao động và tài sản trong hoạt động vận tải hàng không.



Điều đáng nói là những sự cố tại khu vực sân đỗ sân bay Nội Bài thời gian qua xảy ra không ít. Mỗi sự số như vậy sau khi xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm, mức độ vi phạm, các cá nhân và đơn vị liên quan đều bị xử lý theo quy định. Quy trình rõ ràng, chặt chẽ theo quy định chung của quốc tế và việc xử lý thực hiện nghiêm theo quy định pháp luật mà sao sự số vẫn tiếp tục xảy ra? Không dễ để có câu trả lời thấu đáo, song có thể thấy các sự cố xảy ra đều do lỗi của con người - hoặc thiếu trách nhiệm hoặc không tuân thủ các quy định và quy trình.



Do vậy, để giảm tối đa, ngăn chặn hữu hiệu các sự cố ảnh hưởng, uy hiếp an toàn hàng không, bên cạnh việc liên tục hoàn thiện, nâng cao các quy định, quy trình về bảo đảm an toàn trong quá trình vận hành khai thác máy bay và cảng hàng không, rất cần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực hàng không. Quy định, quy trình dù có chặt chẽ, khoa học đến đâu mà nếu chất lượng nguồn nhân lực - về trình độ, năng lực và trách nhiệm - không tương xứng thì vẫn có thể luôn tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn bay.

Theo PHẠM DƯƠNG (NLĐO)