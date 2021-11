Có nên "quán ăn thì mở, trường học vẫn đóng"?

Hôm qua, 8.11 là tròn 1 tháng Nghị quyết 128 của Chính phủ về “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” được ban hành và đi vào cuộc sống.



Tại phiên họp thường kỳ của Chính phủ vừa được tổ chức, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn đưa ra nhận định: Nghị quyết 128/NQ-CP cơ bản phù hợp, thích ứng với tình hình mới.



Việc triển khai Nghị quyết 128 được thể hiện ngay trong các lĩnh vực cuộc sống. Nhiều lĩnh vực trở lại hoạt động. Đặc biệt lĩnh vực dịch vụ, ăn uống được mở lại đáp ứng nhu cầu của người dân.



Song, có một lĩnh vực chưa thực sự linh hoạt với Nghị quyết 128. Đó là giáo dục. Nhiều địa phương dè dặt trong việc mở cửa lại các trường học ngay cả khi đang ở “vùng xanh”.



Trong khi quán ăn thì mở, nhưng trường học vẫn đóng là điều vô lý. Đặc biệt với lực lượng công nhân, người lao động không thể yên tâm, tăng năng suất nếu như canh cánh nỗi lo về chuyện con, em vẫn phải ở nhà, vẫn phải học trực tuyến.



Hôm qua, tại Nghị trường Quốc hội, nhiều đại biểu Quốc hội thống nhất quan điểm: Hỗ trợ người lao động chính là tạo động lực tăng trưởng của đất nước. Trong nội hàm của việc hỗ trợ cũng là cần có những quyết định, chính sách để con em công nhân sớm đến trường.



Ông Bùi Sỹ Lợi - nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội cho biết, bên cạnh việc ưu tiên phục hồi kinh tế, cần thực thi các giải pháp thỏa đáng trong giáo dục, đào tạo, văn hoá, xã hội bảo đảm an sinh lâu dài. Do đó, tuỳ tình hình cụ thể các địa phương mở cửa đón học sinh đến trường học tập, nhưng phải bảo đảm an toàn.



Ông Lợi cũng nhấn mạnh, rằng: “Vấn đề là nếu tiếp tục học trực tuyến thì bố mẹ phải có thời gian giúp con học tập tại nhà, không tham gia lao động cũng ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh và quan trọng là không có thu nhập, thiếu lao động làm sao phục hồi sản xuất”.



Còn nhớ, cách đây không lâu, khi làm việc với Hà Nội, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nêu ý kiến: “An toàn mới đi học, nhưng an toàn ở đây là kiểm soát, bảo vệ được sức khỏe cho học sinh, cho cộng đồng ở mức cao nhất. Việc không được đến trường ảnh hưởng rất lớn đến học tập và tâm sinh lý của học sinh. Đây là nhu cầu không chỉ của học sinh, mà còn của gia đình, của lực lượng lao động trên địa bàn”.



Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho hay, Tổ chức Y tế Thế giới mới khuyến nghị tiêm cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi, chưa có khuyến nghị chính thức tiêm cho trẻ dưới 12 tuổi, do vậy không thể đợi tiêm hết vaccine hoặc không có COVID-19 mới cho trẻ đi học.



Hôm qua, học sinh khối 9 của 29 trường trung học cơ sở, phổ thông trung học thuộc huyện Ba Vì (Hà Nội) đã chính thức trở lại trường học tập sau hơn 6 tháng học trực tuyến do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Nhưng từng đó chưa đủ.



Hãy nhìn niềm vui của các em khi lại được đến trường, hãy lắng nghe tâm tư của các phụ huynh khi mạnh dạn cam kết cho con, em được đi học.



Khi dịch bệnh đã được kiểm soát, ở những vùng an toàn, không có lý do gì các em vẫn phải đứng ngoài cổng trường. Sự cứng nhắc thậm chí quá thận trọng là ảnh hưởng đến quyền lợi của học sinh và ở mức độ cao hơn là ngăn cản nỗ lực phục hồi kinh tế.

