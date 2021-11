Bóc gỡ đường dây đánh bạc 30.000 tỉ đồng: Tiền ảo - hệ luỵ thật

Một đường dây đánh bạc online bị lực lượng chức năng Hà Nội bóc gỡ. Điều đáng nói là với phương thức tinh vi, sử dụng công nghệ cao hòng qua mặt luật pháp, đường dây này chỉ mới hoạt động nửa năm nhưng số tiền giao dịch lên tới 30.000 tỉ đồng.





Tang vật của vụ án đường dây đánh bạc 30.000 tỉ đồng vừa bị bóc gỡ. Ảnh CACC



Những ông trùm trẻ, chuyên gia công nghệ và đường dây ngàn tỉ



Đầu tháng 10, Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đã khởi tố, tạm giam Nguyễn Minh Thành và 9 người khác về tội “Tổ chức đánh bạc”; 7 người bị khởi tố tội “Đánh bạc” và được tại ngoại, cùng 1 người bị khởi tố tội “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”. Thành khai bản thân đam mê công nghệ. Sau khi học khoá cấp tốc về công nghệ tại một trường đại học, Thành chuyển sang kinh doanh cá nhân.



Theo lời bị can, cuối năm 2019, Thành nhận thấy nhiều người thích chơi các game bài qua mạng nên đã nảy sinh ý định tổ chức đánh bạc bằng hình thức game bài đổi thưởng để thu lợi bất chính.



Thành lên mạng tìm mua 1 mã nguồn game sau đó thuê Vũ Tiến Duy (32 tuổi) và Bùi Nhật Anh (28 tuổi) cùng xây dựng, chỉnh sửa phần mềm game bài và lấy tên là “SOCVIP”.



Muốn chơi được game bài, người chơi phải nạp tiền để mua “SUM” của SUMVIP, mua “VUA” của VUACLUB (SUM, VUA là đơn vị tiền ảo quy đổi để sử dụng đánh bạc trong game) bằng các phương thức như nạp thẻ viễn thông; thanh toán ví điện tử (Viettel Pay, Momo).



Dòng tiền trên Thành sẽ chuyển thành tiền mặt bằng 2 cách qua thẻ sim điện thoại và các ví điện tử. Thống kê bước đầu cho thấy, 2 game bài do các đối tượng tạo ra đã thu hút hơn 6 triệu tài khoản tham gia đánh bạc, ước tính số tiền giao dịch lên tới khoảng 1.500 tỉ đồng.



Cuối tháng 10, Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an đã triệt phá thành công đường dây đánh bạc trực tuyến do Đỗ Ngọc Hà (37 tuổi, trú quận Long Biên, Hà Nội), cầm đầu với số tiền giao dịch lên tới 30.000 tỉ đồng.



So với đường dây của Nguyễn Minh Thành, đường dây của Đỗ Ngọc Hà tinh vi hơn, số lượng người tham gia đông hơn, đặc biệt là số tiền quá lớn.



Theo khai nhận ban đầu của Đỗ Ngọc Hà, thông qua quan hệ xã hội, Hà lập trang web cp.starcsn... để làm trung gian kết nối với nhà cái Evolution có máy chủ đặt ở nước ngoài. Sau đó, Hà đổi tên miền thành evol.club, lên kế hoạch tổ chức đánh bạc và đánh bạc online thông qua trò chơi Baccarat.



Gam Baccarat sử dụng bài tây. Luật chơi khá đơn giản. Điều đặc biệt là giá trị của tiền thưởng là do người chơi đặt cược và phụ thuộc vào số điểm được in trên lá bài.



Nhóm cầm đầu tuyển và đào tạo nhân lực về marketing, chuyên gia đọc lệnh để quảng bá trang web đánh bạc và lôi kéo người chơi nạp tiền để đặt cược. Khi ai đó muốn đặt cược, Hà và Sơn dụ người đánh bạc tham gia gói bảo hiểm khoản đầu tư bởi Công ty Evol.



Sau khi trở thành thành viên, người đánh bạc sử dụng điện thoại hay máy tính gia nhập nhóm để nghe các chuyên gia đọc lệnh hướng dẫn cách đánh bạc. Người chơi phải nạp tiền điện tử USDT thì mới được đặt cược trong game casino của Evol.



USDT được quảng bá là một đồng tiền điện tử được bảo hộ bởi Fiat (tiền pháp định) cụ thể là đồng USD. Đồng tiền điện tử này được phát hành bởi Công ty Tether Limited nhằm giúp đơn giản hóa việc trao đổi thông qua tiền điện tử. Theo đó, 1 USDT có giá trị quy đổi bằng 1 đô la.



Cục C02 cho biết, hệ thống đặt cược do Hà tổ chức hoạt động từ đầu tháng 4 và lôi kéo hơn 3.000 tài khoản tham gia. Quá trình trích xuất dữ liệu điện tử cho thấy tính từ 19.4, tổng số tiền do người đánh bạc đặt cược là hơn 1,1 tỉ Euro (tương đương hơn 30.000 tỉ đồng).



Ngày 28.10, C02 phối hợp với nhiều lực lượng thuộc Bộ Công an và công an các địa phương đồng loạt triệu tập, khám xét đối với Hà và hàng chục người liên quan. Ban chuyên án tạm giữ 12 ôtô, hơn 1,7 tỉ đồng, 104 lượng vàng và nhiều tang vật liên quan đến đường dây đánh bạc trên.



Cần thêm công cụ quản lý tiền ảo trong game



Theo các chuyên gia, hệ thống tiền ảo được chia làm ba loại: Loại 1: Hệ thống tiền ảo dùng trong game online; loại 2: hệ thống tiền ảo có thể mua được những sản phẩm ảo, dịch vụ ảo mà không dùng để mua những sản phẩm thật hay dịch vụ thật; loại 3: hệ thống tiền ảo có thể mua được những sản phẩm dịch vụ thật và ảo.



Thế nhưng, việc sử dụng tiền ảo để đánh bạc trong các đường dây nêu trên lại không nằm hẳn loại nào trong 3 nhóm trên.



Căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành về tiền tệ và ngân hàng, các loại tiền ảo khác không phải là tiền tệ và không phải là phương tiện thanh toán hợp pháp tại Việt Nam. Do đó, việc sử dụng các loại tiền ảo khác làm phương tiện thanh toán không được pháp luật thừa nhận và bảo vệ, có thể coi là trái pháp luật.



Vì chưa thừa nhận nên về cơ bản tại Việt Nam, hầu như chưa có văn bản pháp quy nào quy định về việc thanh toán thông qua hình thức tiền ảo. Tuy nhiên, vào năm 2018, Thủ tướng đã có Chỉ thị 10/TTg chỉ đạo các tổ chức tín dụng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán không được thực hiện các giao dịch liên quan đến tiền ảo trái pháp luật.



Cụ thể Chỉ thị 10 nêu: “Các cơ quan quản lý đã đưa ra nhiều cảnh báo về rủi ro liên quan tới các loại tiền ảo cũng như nguy cơ sử dụng tiền ảo cho hoạt động tội phạm (rửa tiền, tài trợ khủng bố, chuyển tiền bất hợp pháp, trốn thuế, lừa đảo...) vì tiền ảo có tính ẩn danh, hoạt động phân tán, không chịu sự quản lý của bất kỳ cơ quan, tổ chức nào. Hoạt động đầu tư, mua bán tiền ảo, huy động vốn qua phát hành tiền ảo (ICO), đặc biệt là hoạt động sử dụng tiền ảo để huy động vốn theo phương thức đa cấp ngày càng diễn biến phức tạp, có nguy cơ ảnh hưởng đến sự ổn định của thị trường tài chính, trật tự an toàn xã hội và có thể gây rủi ro rất lớn đối với tổ chức, cá nhân tham gia”.



Chỉ thị yêu cầu Ngân hàng nhà nước Việt Nam, phối hợp với Bộ công an trong việc phát hiện, xử lý các hành vi sử dụng tiền ảo làm tiền tệ, phương tiện thanh toán trái pháp luật. Đồng thời, yêu cầu Bộ công an: Chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương và các bộ, ngành liên quan tăng cường điều tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật liên quan tới hoạt động huy động tài chính, kinh doanh theo phương thức đa cấp, lừa đảo trên mạng Internet thông qua tiền ảo, mạo danh đầu tư, kinh doanh tiền ảo để chiếm đoạt tài sản.



Đồng thời, Bộ Công an tăng cường điều tra và phối hợp với các bộ, ngành liên quan phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật của tác tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động rửa tiền, tài trợ khủng bố thông quan tiền ảo, hoạt động phát hành, cung ứng, sử dụng tiền ảo làm tiền tệ, phương tiện thanh toán trái pháp luật.



Tuy nhiên, việc quản lý tiền ảo, đặc biệt sử dụng tiền ảo để thành công cụ đánh bạc trong game online vẫn còn nhiều khoảng trống để các đối tượng lợi dụng công nghệ cao tổ chức đánh bạc với nguồn tiền lên tới hàng tỉ USD.



Đã đến lúc các ngành như viễn thông, ngân hàng và cơ quan công an cần phối hợp và ban hành những quy định, siết lại vấn đề tiền ảo để không trở thành hệ luỵ thật cho xã hội.

