Ẩn số B.1.1.529

Ngày 26-11, theo kế hoạch, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tổ chức một phiên họp đặc biệt để thảo luận những vấn đề liên quan đến B.1.1.529 - một biến thể mới của virus SARS-CoV-2.



"Chúng tôi chưa biết nhiều thông tin về biến thể này. Điều chúng tôi biết là biến thể này có nhiều đột biến. Khi một biến thể có nhiều đột biến, điều đó có thể tác động lên cách virus hành xử" - đây là khẳng định của bà Maria Van Kerkhove, người đứng đầu bộ phận kỹ thuật của WHO về Covid-19, hôm 25-11.



B.1.1.529 được phát hiện lần đầu ở Nam Phi và đang lây lan nhanh chóng ở tỉnh Gauteng - nơi tọa lạc của thành phố lớn nhất Nam Phi là Johannesburg. Theo Bộ trưởng Y tế Nam Phi Joe Phaahla, biến thể B.1.1.529 cũng đã được phát hiện ở Botswana và Hồng Kông.



Trước thông tin này, Bộ trưởng Y tế và Chăm sóc Xã hội Anh Sajid Javid thông báo Anh đã tạm ngừng các chuyến bay đến từ 6 quốc gia vì những nỗi lo liên quan đến B.1.1.529. Ngoài Nam Phi, các nước bị bổ sung vào danh sách đỏ của Anh gồm: Namibia, Lesotho, Eswatini, Zimbabwe và Botswana.



B.1.1.529 đang là một ẩn số, là nỗi lo của toàn cầu trong cuộc chiến chống Covid-19. Điều này cũng cho thấy hãy còn rất nhiều thách thức cho sự hiểu biết của loài người đối với virus SARS-CoV-2.



Đấy là chuyện của tầm quốc tế. Ở ta thì sao? Chúng ta đã đạt được không ít thành quả sau hơn 5 tháng quyết liệt chống Covid-19, số ca nhiễm ở các địa phương như TP HCM, Bình Dương... giảm mạnh, đến cuối tháng 11 cơ bản đạt tiêu chí hơn 75% người trên 18 tuổi đã tiêm 2 mũi vắc-xin…



Dù vậy, số ca mắc mới phát hiện của cả nước những ngày qua vẫn thường xuyên trên con số 10.000 ca/ngày; số tử vong hằng ngày vẫn còn ở mức cao. Số ca mắc tăng ở không ít địa phương, đặc biệt là vùng ĐBSCL. TP Cần Thơ - trung tâm của ĐBSCL, ngày 25-11 ghi nhận tới 1.310 ca mắc Covid-19, là ngày ghi nhận số ca mắc Covid-19 cao nhất từ trước đến nay.



Quảng Nam là một trong những tỉnh miền Trung rất chủ động với việc chống dịch trong nhiều tháng qua nhưng ngày 25-11 vẫn ghi nhận thêm 92 ca Covid-19 mới, trong đó có 47 ca cộng đồng. Điều đáng nói là trong các ca Covid-19 trên, nhiều người liên quan "ổ dịch" tại quán karaoke Paradise và một số quán karaoke hay bar khác tại TP Tam Kỳ… Những diễn biến như vậy buộc tỉnh Quảng Nam phải tạm dừng các hoạt động karaoke, vũ trường, quán bar… từ 12 giờ ngày 26-11 cho đến khi có thông báo mới.



Diễn biến của dịch Covid-19 ở nước ta hiện vẫn rất phức tạp. Đáng lo ngại nữa là từ khi các địa phương trọng điểm về dịch nới lỏng giãn cách xã hội để chuyển sang trạng thái bình thường mới, cùng với nguy cơ lây lan dịch bệnh tăng do gia tăng việc tiếp xúc trong cộng đồng thì còn có tình trạng coi thường các biện pháp 5K ngày càng trở nên phổ biến; hoạt động đông người vẫn được nơi này nơi khác tổ chức trong khi việc thực hiện 5K và giám sát thực hiện 5K vẫn còn qua loa, không chặt chẽ...



B.1.1.529 - nỗi lo đang nhân lên từng ngày ở nhiều nước và Việt Nam chúng ta cũng không ngoại lệ. Cho nên, ngay lúc này, mỗi người hãy luôn cảnh giác bằng việc đơn giản nhất chính là thực hiện các biện pháp 5K đã được chứng minh hiệu quả.

Theo LƯƠNG DUY CƯỜNG (NLĐO)