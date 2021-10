Kết luận cuộc họp trực tuyến toàn quốc giữa Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 với 63 tỉnh, thành phố bàn nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch, phục hồi phát triển kinh tế - xã hội sáng 9.10, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu: việc lưu thông và giao thông phải thực hiện thống nhất trên toàn quốc, cả hàng không, đường sắt, đường bộ... Các địa phương theo điều tiết chung, không ban hành giấy phép con, không cát cứ, không chia cắt.



Trước đó, ngày 6.10, trong Công điện 8399/BYT-MT gửi UBND các tỉnh, thành phố về việc áp dụng biện pháp phòng, chống dịch đối với người về từ TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Bộ Y tế hướng dẫn: những người đã tiêm đủ liều vắc xin Covid-19 và F0 khỏi bệnh tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú trong 7 ngày kể từ ngày về địa phương.



Thế nhưng, chuyến bay đầu tiên từ TP.HCM ra Đà Nẵng hôm qua đã suýt nữa phải hủy, vì lãnh đạo địa phương giải thích không biết thông tin gì về chuyến bay, tuy nhiên ngay sau đó đã có chỉ đạo tiếp nhận. Hành khách đi Hà Nội thậm chí còn không được may mắn như thế. Chuyến bay thương mại đầu tiên sau giãn cách, dự kiến đi Hà Nội trưa qua, đã phải hủy (chuyển thành chuyến bay công vụ), do Hà Nội chưa có hướng dẫn về luồng hành khách tại sân bay cũng như hướng dẫn đi lại về nơi cách ly tự chọn của hành khách.



Do Hà Nội chưa xong công tác chuẩn bị nên chuyến bay Hà Nội - TP.HCM chỉ thực hiện 1 chiều với 160 khách. Câu hỏi đặt ra là, Hà Nội đồng ý nối lại chuyến bay nội địa theo kế hoạch của Bộ GTVT từ ngày 7.10, nhưng phải đến tối 9.10 mới có hướng dẫn về các “gói” cách ly tập trung và đến ngày 10.10 vẫn chưa có đủ hướng dẫn để thực hiện chuyến bay là vì lý do gì? Trong khi chủ trương của Chính phủ đã rõ, hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế đã đầy đủ. Phép vua thua lệ làng là vậy.



Theo Cục Hàng không, tính đến chiều qua, có 14 chuyến bay khứ hồi không thể thực hiện được do các địa phương chưa cho phép, chưa có hướng dẫn cách ly chi tiết, hoặc do thời tiết xấu.



Sau phút hồ hởi ban đầu, không khí buồn nản lại “phủ kín bầu trời”, vẫn là do mỗi địa phương thực hiện một kiểu, khiến hành khách tiêm đủ vắc xin cũng không thể đi lại bình thường mới theo chỉ đạo của Chính phủ, đừng nói đến chuyện liên thông vùng. Điều này đồng nghĩa với phục hồi phát triển kinh tế vẫn mâu thuẫn với cách chống dịch cực đoan, không dựa trên các căn cứ khoa học.



Một khi đã có quyết sách và quyết tâm, nơi nào còn giữ “lệ làng” cũng nên kỷ luật nghiêm để làm gương.



Theo ĐỒNG NHÂN (TNO)