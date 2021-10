Không quy định "cách ly 7 ngày" với người đã tiêm vaccine là phù hợp

Theo hướng dẫn mới của Bộ Y tế, người từ vùng dịch đã tiêm vaccine đầy đủ và F0 khỏi bệnh xuất viện đủ thời hạn sẽ không cần phải cách ly tập trung 7 ngày khi di chuyển đến các địa phương khác.



Đây là một quy định “thông thoáng”, rất được người dân quan tâm.



Ngày 6.10, Bộ Y tế đã có công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố về việc áp dụng biện pháp phòng, chống dịch đối với người về từ TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An.



Theo hướng dẫn mới này, những người đã tiêm đủ liều vaccine COVID-19 và F0 khỏi bệnh tự theo dõi sức khoẻ tại nhà, nơi lưu trú trong 7 ngày kể từ ngày về địa phương.



Hôm qua 5.10, Báo Lao Động đăng bài “Đã tiêm vaccine, xét nghiệm an toàn còn cách ly 7 ngày thì ai đi du lịch?” đã nêu ý kiến: “Tiêm đầy đủ hai mũi vaccine, trước khi đi đã xét nghiệm có kết quả âm tính, mà còn bắt buộc phải cách ly ở nhà 7 ngày, rồi phải xét nghiệm thêm hai lần nữa, thì ai còn muốn đi”.



Nhiều ý kiến khác cùng đóng góp cho rằng, quy định bắt “cách ly 7 ngày” đối với người đã tiêm hai liều vaccine và F0 khỏi bệnh đủ thời gian theo quy định là không phù hợp.



Rất may với quy định mới, Bộ Y tế chuyển từ “cách ly ở nhà 7 ngày” sang “tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú trong 7 ngày” là rất hợp lý. Trong tình hình dịch bệnh còn phức tạp, ai cũng phải tự theo dõi sức khỏe, không được chủ quan dù đã tiêm đầy đủ 2 mũi vaccine.



Tính đến nay, Việt Nam có khoảng 12 triệu người tiêm đủ 2 mũi vaccine và gần 800.000 ca F0 được điều trị khỏi bệnh, Chưa kể, hơn 35 triệu người đã tiêm mũi một đang được tiêm cuốn chiếu mũi hai.



Bỏ quy định cách ly 7 ngày là khai thác tài nguyên “công dân vaccine” có hiệu quả để phục hồi kinh tế, nếu không sẽ lãng phí nguồn nhân lực, lãng phí 47 triệu liều vaccine đã được tiêm cho người dân.



Còn nhiều ý kiến đóng góp đã được ngành Y tế tiếp thu và thay đổi, như không cần đo huyết áp cho tất cả người đến tiêm vaccine COVID-19. Phụ nữ mang thai và cho con bú được tiêm vaccine, cho tiêm trộn vaccine hoặc TPHCM rút ngắn thời gian tiêm giữa hai liều đối với vaccine Astra Zeneca...



Trước đại dịch chưa từng có, quốc gia nào cũng gặp rất nhiều khó khăn, lúng túng, vừa phòng chống và vừa tìm cách phòng chống phù hợp. Có những cách thức áp dụng đúng lúc này nhưng không phù hợp với lúc khác, nhất là khi virus có biến chủng mới.



Cho nên, ngành Y tế cũng cần phải lắng nghe, nghiên cứu để đưa ra cách ứng phó phù hợp, giải pháp phòng chống hiệu quả hơn.



https://laodong.vn/su-kien-binh-luan/khong-quy-dinh-cach-ly-7-ngay-voi-nguoi-da-tiem-vaccine-la-phu-hop-960972.ldo

Theo Lê Thanh Phong (LĐO)