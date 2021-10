Forex (tài chính đa cấp, tiền ảo, ngoại hối...) là viết tắt của cụm từ Foreign Exchange, nghĩa là trao đổi tiền tệ quốc tế.

Trong đó, thị trường forex hay thị trường ngoại hối là nơi diễn ra các hoạt động trao đổi tiền tệ của các quốc gia thông qua hệ thống ngân hàng và các tổ chức tín dụng. Hoạt động kinh doanh trao đổi tiền tệ trong thị trường forex được thực hiện bằng cách mua, bán, trao đổi loại tiền tệ này với loại tiền tệ khác. Lợi nhuận của giao dịch sẽ tính theo phần chênh lệch giữa việc mua vào, bán ra.





Một tài khoản đăng thông tin tố cáo nhóm lừa đảo thuộc sàn ảo C&C Broker



Tại Việt Nam, chỉ cho phép các ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài được kinh doanh ngoại hối. Đồng thời, mọi hành vi kinh doanh ngoại tệ của cá nhân, tổ chức khác đều là vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, Việt Nam có khoảng trên 300 sàn giao dịch ngoại hối trái phép, thu hút nhiều người tham gia đầu tư và tự gọi là “chơi forex”.



Đặc điểm chung của sàn giao dịch forex là những kẻ tạo ra “bánh vẽ”, giăng bẫy nạn nhân thường giao dịch qua internet và sử dụng công nghệ điện toán đám mây (máy chủ ảo - PV) nên rất khó xác định kẻ phạm tội là ai, lập ra ở đâu. Vì khó xác minh, xử lý triệt để kẻ phạm tội nên Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) rất nhiều lần khuyến cáo người dân cần cảnh giác không để bị các đối tượng lôi kéo, dụ dỗ tham gia đầu tư vào các sàn forex, tránh bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Nhưng thực tế, số nạn nhân kêu cứu, bị lừa đảo do tham gia đầu tư vào các sàn forex vẫn không dừng lại.



Để không trở thành nạn nhân, là con mồi của kẻ giăng bẫy, người dân khi tham gia bất cứ giao dịch nào, hãy chọn trở thành nhà đầu tư thông minh bằng cách tìm hiểu qua các kênh truyền thông chính thống, qua các cơ quan chức năng để hiểu dịch vụ tham gia đầu tư được phép hoạt động, hoạt động; pháp nhân chịu trách nhiệm, và nghĩa vụ ràng buộc giữa bên kêu gọi đầu tư và người tham gia chơi…



Ở khía cạnh nào đó, hành lang pháp lý xử lý kẻ phạm tội là có. Nhưng khi kẻ tội phạm thực hiện hành vi phạm tội một cách tinh vi, trước khi xử lý được tội phạm, chính các nạn nhân phải tự bảo vệ mình để không bị sập bẫy.

Theo Phan Thương (TNO)