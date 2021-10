Giấy xét nghiệm Covid-19 giả, hậu quả thật

Ở một số tỉnh, thành do chưa thống nhất quy định về đi lại nên thời gian qua có thực trạng gia tăng nhu cầu về giấy xét nghiệm Covid-19.



Đây là “cơ hội” cho tội phạm hoạt động. Điển hình như mới đây, Công an TP.Phan Thiết (Bình Thuận) triệt phá băng nhóm làm giả kết quả xét nghiệm Covid-19 xảy ra trên địa bàn liên quan Trần Xuân Đạt (tức Đạt “râu”, 34 tuổi) và Diệp Từ Hiếu (44 tuổi, chủ tiệm photocopy, đều trú P.Phú Trinh, TP.Phan Thiết).





Đạt “râu” mang giấy xét nghiệm Covid-19 được làm giả nộp cho công an. Ảnh: CẮT TỪ CLIP



Cách thức làm giả của đường dây này là dùng các giấy xét nghiệm thật, sau đó scan, sửa thành tên người khác rồi dùng máy in màu in “thành phẩm”. Điều đáng nói, kể từ giữa tháng 9 đến thời điểm bị phát hiện (đầu tháng 10.2021), Đạt “râu” đã thuê Hiếu làm hơn 100 tờ giấy kết quả xét nghiệm âm tính Covid-19. Đạt cũng đã giao cho một số người và bán với giá 70.000 đồng/tờ để sử dụng đi qua các chốt kiểm dịch ở TP.Phan Thiết và H.Hàm Thuận Bắc. Bước đầu điều tra, Công an Phan Thiết còn tìm ra thêm một băng nhóm khác cũng làm giấy xét nghiệm Covid-19 giả bằng thủ đoạn tương tự.



Hành vi làm giả kết quả xét nghiệm Covid-19 của đường dây Đạt, Hiếu nói riêng và đường dây khác cho thấy mức độ nguy hiểm của loại tội phạm này. Đó là không loại trừ trường hợp người sử dụng giấy xét nghiệm Covid-19 âm tính giả có thể bị nhiễm Covid-19 thật nhưng nhờ có giấy này, vẫn có thể qua lọt chốt kiểm dịch, gây nguy cơ lây nhiễm cho cộng đồng.



Người làm và sử dụng giấy xét nghiệm Covid-19 giả, tùy vào từng mức độ, trường hợp, sẽ bị pháp luật xem xét. Đừng vì cái lợi trước mắt mà phải đánh đổi những ngày tháng tự do bởi sự chế tài của pháp luật, thậm chí phải lâm cảnh tù tội. Bên cạnh đó, họ còn phải đối diện với bản án lương tâm khi chính người làm giả, sử dụng giấy xét nghiệm Covid-19 giả có thể sẽ khiến dịch bệnh lây lan, mà hậu quả đau lòng do Covid-19 gây ra hẳn ai cũng đã biết.



Theo Quốc Hanh (TNO)