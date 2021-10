(GLO)- Từ ngày 1-10, khi TP. Hồ Chí Minh và một số tỉnh phía Nam nới lỏng giãn cách xã hội, nhiều người ồ ạt trở về quê hương, trong đó phần lớn đều có hoàn cảnh khó khăn. Có người về quê bằng xe đạp, thậm chí không có phương tiện; nhiều trẻ sơ sinh cũng phải nếm mùi gió sương cùng cha mẹ trên đường thiên lý. Nhìn những vật dụng họ mang theo cùng, không ít người đã rơi nước mắt: Đó có khi chỉ là chiếc chổi, chục cái móc áo. Nhưng cũng chính trong lúc khó khăn ấy, với sự đồng tâm, đồng sức, đồng lòng, những sẻ chia đã được nhân lên, ấm áp, chân tình.





Ngoài bàn giao cơ sở vật chất, cán bộ, giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú THCS Ama Trang Lơng (xã Ia Hla, huyện Chư Pưh) còn trích kinh phí để tặng quà cho khu cách ly. Ảnh nhân vật cung cấp

Tính đến chiều 10-10, Gia Lai đã kích hoạt, vận hành 73 cơ sở cách ly tập trung tại 17 huyện, thị xã, thành phố để cách ly tập trung cho hơn 14 ngàn người. Trong số 73 cơ sở cách ly kể trên thì có đến 56 trường học được trưng dụng. Đó là sự chung tay thiết thực nhất lúc này để giải quyết nhu cầu tức thời về cơ sở vật chất.

Thầy Trần Đình Thường-Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú THCS Ama Trang Lơng (xã Ia Hla, huyện Chư Pưh) chia sẻ: Sau 1 tháng học tập trung, 325 học sinh của trường đã tạm chuyển đổi hình thức học tập, nhường cơ sở vật chất để làm khu cách ly. Không những dọn dẹp, vệ sinh trường lớp sạch sẽ để bàn giao, nhà trường còn trích kinh phí và vận động thêm sự đóng góp của giáo viên để tặng 8 thùng sữa cho các em nhỏ thực hiện cách ly tại đây. Do học sinh nhà trường không có điều kiện học online, vì vậy, giáo viên phải lặn lội mỗi tuần 2 lần đến nhà từng học sinh để hướng dẫn, giao bài tập. Đúng nghĩa “lặn lội” bởi những con đường đất ở Ia Hla mùa này trơn nhẫy, nhão nhợt vì những cơn mưa kéo dài. Có học sinh nhà cách trường đến 10 cây số nên giáo viên phải rất vất vả để giúp các em không bị gián đoạn việc học. Vậy mà thầy và trò nhà trường vẫn hăng hái, vui vẻ. Bởi một nghĩa cử nhỏ trao đến những người khốn khó trở về từ vùng dịch lúc này là việc nên làm thể hiện sự chung vai đỡ phần nào gánh nặng. Ở một số vùng thuận lợi hơn, nhiều phụ huynh cũng sẵn lòng đón nhận thực tế con em mình có thể sẽ phải học online kéo dài để nhường cơ sở trường học cho công tác phòng-chống dịch Covid-19.



Cùng với đó, Công đoàn ngành Giáo dục còn kêu gọi cán bộ, công nhân viên toàn ngành chung tay đóng góp cho chương trình lớn là “Sóng và máy tính cho em” nhằm giúp học sinh khó khăn có điều kiện học trực tuyến. Càng khó khăn, bức bách, tinh thần đoàn kết, “lá lành đùm lá rách” càng được phát huy, nhân rộng.



Không đành lòng đứng ngoài cuộc, nhiều cá nhân hảo tâm cũng chung tay tiếp tế lương thực, thực phẩm cho hàng ngàn người dân đi qua địa bàn tỉnh tại các chốt kiểm soát cũng như tại các khu cách ly tập trung. Từ ngày 6-10 đến nay, căn bếp của gia đình chị Nguyễn Thị Nguyệt (328 Hùng Vương, thị trấn Chư Sê) ngày nào cũng đỏ lửa. Mỗi ngày, chị Nguyệt huy động chị em thân thiết nấu hàng ngàn suất ăn (15.000 đồng/suất) gửi đến khu cách ly Trường THPT Trường Chinh, Trường THPT Trần Cao Vân với nguồn kinh phí vận động từ bạn bè, người thân. 3 giờ sáng, họ đã lụi cụi nấu nướng ngày 3 bữa; chưa kể những lần nấu cơm, hỗ trợ nước uống, sữa… cho người dân trở về ngang qua chốt cầu 110 giữa đêm khuya với tâm niệm: Hỗ trợ được bao nhiêu thì mừng bấy nhiêu. Dù khá lo lắng do chưa được tiêm vắc xin phòng Covid-19 nhưng không vì thế mà họ ngại ngần. Được biết, số cá nhân, tổ chức tự nguyện đứng ra lo những khoản thiết thực như chị Nguyệt không ít.



Trước tình hình một lượng lớn người dân ồ ạt “hồi hương”, theo chỉ đạo của tỉnh, các lực lượng chức năng cũng đã nhanh chóng phân luồng, kiểm tra, tổ chức đưa công dân về các khu cách ly tập trung; đồng thời dẫn đường, bố trí xe vận chuyển, hỗ trợ thực phẩm, xăng cho công dân đi qua địa bàn tỉnh đảm bảo an toàn. Trong điều kiện người về từ vùng dịch đợt này có hoàn cảnh khó khăn, tỉnh chủ trương không thu tiền ăn, sinh hoạt trong thời gian cách ly tập trung. Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh còn đề nghị Tiểu ban Vận động và huy động xã hội, Tiểu ban An sinh xã hội nhanh chóng triển khai công tác vận động, kêu gọi sự giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân hảo tâm để hỗ trợ công dân đang thực hiện cách ly cũng như người các tỉnh di chuyển qua địa bàn.



Nhiều cánh tay đã giơ lên đồng tình, hưởng ứng mạnh mẽ, quyết tâm. Càng có nhiều tấm lòng đồng tâm, tác ý, dịch bệnh càng nhanh chóng bị đẩy lùi, làm cơ sở vững chắc để thiết lập cuộc sống “bình thường mới” như mong đợi từ nhiều tháng qua.



LAM NGUYÊN