Đã tiêm vaccine, xét nghiệm an toàn còn cách ly 7 ngày thì ai đi du lịch?

Một người đã tiêm đầy đủ hai mũi vaccine, có kết quả xét nghiệm an toàn mà cũng bắt buộc cách ly 7 ngày thì có làm khó người dân, nhất là đi du lịch hoặc đi giải quyết công việc đột xuất?



Hãy xem thông hành vaccine là yếu tố đảm bảo an toàn đi lại. Ảnh: LĐ



Bộ Y tế vừa có văn bản gửi UBND TPHCM, các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Long An về việc xét nghiệm, cách ly phòng chống dịch COVID-19 với người di chuyển giữa các vùng nguy cơ.



Cụ thể là người dân ở các tỉnh, thành trên được gọi là khu vực có nguy cơ rất cao và nguy cơ cao. Nếu đến nơi khác, dù đã tiêm đầu đủ hai mũi vaccine, thì cũng phải có kết quả xét nghiệm âm tính.



Nhưng như thế chưa đủ, Bộ Y tế còn quy định:



"Khi đến nơi thực hiện tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú trong 7 ngày, thực hiện Thông điệp 5K và xét nghiệm vật chất di truyền (ARN) hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên mẫu đơn 2 lần vào ngày đầu tiên và ngày thứ 7".



Tiêm đầy đủ hai mũi vaccine, trước khi đi đã xét nghiệm có kết quả âm tính, mà còn bắt buộc phải cách ly ở nhà 7 ngày, rồi phải xét nghiệm thêm hai lần nữa, thì ai còn muốn đi.



Vậy thì mở cửa du lịch để làm gì? Vậy thì mở cửa để bà con làm ăn buôn bán, sản xuất kinh doanh sao được?



Các địa phương mở cửa kinh tế, đã có 7 tỉnh, thành đồng ý mở đường bay nội địa, vậy thì ai bay?



Người đi du lịch thường cũng chỉ tranh thủ vài ngày, nhiều lắm là một tuần, nhưng lại bị cách ly toàn bộ thời gian đó thì còn ai du lịch nữa. Kích cầu du lịch mà gặp phải rào cản này thì coi như phá sản.



Người dân đi lại, làm ăn buôn bán, gặp gỡ đối tác, mua hàng hóa thì cũng tranh thủ đôi ba ngày, lại bị bắt cách ly, vậy thì đi làm ăn thành đi an dưỡng cưỡng bức.



Bộ Y tế ban hành quy định để phòng chống dịch là cần thiết, nhưng phải dựa trên thực tế.



Thực tế là, người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine mới là người an toàn, cho dù đến từ vùng nào. Nếu người ở vùng có nguy cơ thấp, nhưng chưa tiêm vaccine, thì cũng không an toàn như người đã tiêm vaccine.



Chưa kể, TPHCM trước đây là vùng có nguy cơ cao, nhưng đến thời điểm này thì không phải. Bởi vì, đến ngày 4.10, TPHCM có 17 địa phương đề nghị công nhận kiểm soát được dịch COVID-19 gồm TP Thủ Đức, quận 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, Gò Vấp, Phú Nhuận, Tân Phú, Tân Bình, huyện Nhà Bè, Cần Giờ và Củ Chi.



Chưa kể, tính đến hết ngày 4.10, TP.HCM đã có gần 97% người trên 18 tuổi được tiêm 1 mũi, gần 70% người dân trên 18 tuổi được tiêm đủ 2 mũi. Chỉ một tuần nữa, TPHCM sẽ đạt gần 100% dân từ 18 tuổi trở lên hoàn thành hai mũi.



Hãy tạo điều kiện cho dân làm ăn, hãy mở cửa cho nền kinh tế phục hồi. Chỗ nào cũng tìm cách đóng thì còn làm ăn gì nữa.

https://laodong.vn/su-kien-binh-luan/da-tiem-vaccine-xet-nghiem-an-toan-con-cach-ly-7-ngay-thi-ai-di-du-lich-960483.ldo



Theo LÊ THANH PHONG (LĐO)