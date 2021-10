Chiêu bẩn bán trái cây sạch

Những hành vi đăng tải, phát tán thông tin sai sự thật, giả mạo, giật gân, kích động bạo lực, không phù hợp thuần phong mỹ tục... chỉ để câu view bán hàng online ngày càng nhiều...



Khi mà ảnh hưởng của dịch Covid-19 vẫn tiếp diễn, nhu cầu mua sắm trực tuyến của người dân vẫn còn tăng cao. Thị trường bán hàng online vì thế cũng sẽ thập phần sôi động…, thậm chí bất chấp chiêu trò để gia tăng lượng chốt hàng. Livestream câu khách như trường hợp ở Đà Nẵng vừa bị Công an TP này triệu tập là một ví dụ cho những chiêu trò bán hàng thô thiển ấy.



“Chiều mai mình cần 30 bạn đi đánh nhau cùng mình ở quảng trường đường 2.9, tiền công 200.000 đồng/người”. Dòng trạng thái này xuất hiện tối 26.10 trên tài khoản Facebook Võ Thu Trinh trong nhóm Facebook “Hội ăn vặt Đà Nẵng” khiến nhiều người giật thót mình. Tiếp đó, tài khoản Facebook Cẩm Võ đã sao chép lại bài viết trên và đăng tải lên nhóm Facebook “Túy Loan Hội (Mua bán, trao đổi hàng hóa)”.



Điều xảy ra sau đó là nội dung tuyển quân đi đánh nhau lập tức thu hút hơn 5.000 lượt like, 7.000 lượt bình luận chỉ trong một đêm, bởi tính chất giật gân. Người bình luận hầu hết bày tỏ sự hiếu kỳ và hình dung các “chị đại” cũng thuộc hạng có số má trong giới giang hồ.



Nhưng khi bị Công an H.Hòa Vang (TP.Đà Nẵng) triệu tập, hai “đại tỉ” trên đều không phải là “chị đại” như mô tả trong nội dung tập hợp anh em xã hội, mà chỉ là hội chị em bán hàng online, trong đó có một bà mẹ bỉm sữa. Cả hai thừa nhận mục đích bịa ra nội dung tuyển người đánh nhau là chỉ câu view, câu like, dùng chiêu bẩn kéo tương tác về Facebook cá nhân Võ Thu Trinh để bán trái cây sạch.



Đáng báo động, những hành vi đăng tải, phát tán thông tin sai sự thật, giả mạo, giật gân, kích động bạo lực, không phù hợp thuần phong mỹ tục... như hai “đại tỉ” nêu trên ngày càng nhiều. Chỉ tính riêng tại Đà Nẵng, từ đầu năm đến nay, Công an TP này đã xử lý gần 20 vụ việc tương tự.



Sẽ khó dẹp bớt những thứ “rác” này trên không gian mạng nếu cộng đồng mạng không đồng hành cùng cơ quan chức năng. Góp sức bằng cách report những thông tin bẩn, phản ánh đến cơ quan chức năng những chiêu trò có dấu hiệu vi phạm pháp luật..., tuy đơn giản nhưng là cách hữu hiệu để cùng chung sức quét sạch “rác” trên không gian mạng.





Nội dung Facebook Võ Thu Trinh bịa ra chuyện đăng tuyển người đi đánh nhau để câu view bán hàng trái cây online - Ảnh chụp màn hình

Theo Nguyễn Tú (TNO)