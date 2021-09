"Vaccine thông hành" là chìa khóa để TPHCM nới lỏng sau 6.9

Người đã tiêm hai mũi vaccine cần được xem là đã phòng vệ tương đối an toàn - chí ít là hơn những người chưa tiêm, nên họ có thể di chuyển, làm việc, tăng gia sản xuất (dĩ nhiên vẫn phải chấp hành quy định phòng dịch). Với những nước có độ phủ vaccine cao họ có thể nới lỏng hơn, thậm chí nới lỏng hoàn toàn. Còn ở Việt Nam vì tỉ lệ tiêm chủng vaccine còn thấp, nguy cơ người đã tiêm vaccine vẫn có thể lây nhiễm cho người chưa tiêm và ngược lại nên phải có quy định chặt hơn.





Tính đến ngày 3.9, Việt Nam đã tiêm 21.046.279 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 17.998.754 liều, tiêm mũi 2 là 3.047.525 liều. Ảnh: Hải Nguyễn



Thế nhưng với những người đã tiêm hai mũi vaccine mà vẫn cứ bị “nhốt” trong nhà như người chưa tiêm vaccine thì cần suy nghĩ có giải pháp cho họ?



Tiêm vaccine là để sống theo đúng nghĩa đen của từ này, trước hết là để ít bị nhiễm bệnh, hoặc nếu có bị nhiễm thì khả năng chuyển nặng hoặc tử vong không cao. Bởi thế tiêm vaccine là tự bảo vệ mình tương đối an toàn để đi làm việc, có tiền để sinh sống.



Vậy thì, khi tiêm vaccine rồi, người đó coi như đã được bảo vệ trong điều kiện an toàn, có thể đi làm việc, vào nhà máy, mở cửa hàng, chạy taxi, đi du lịch, đi ăn uống nhà hàng... Dĩ nhiên vẫn phải chấp hành quy định phòng dịch. Chuyện này không mới vì nhiều nước đã làm và đến nay, không còn lựa chọn nào khác.



Tin vui, chuyến bay mang số hiệu VN5311 chở 297 công dân Việt Nam từ Nhật Bản đã hạ cánh an toàn tại Cảng hàng không Quốc tế Vân Đồn, Quảng Ninh vào lúc 13h30 ngày 4.9.



Sự kiện này nói lên điều gì? Đó là những người đã tiêm hai liều vaccine có thể đi khắp thế giới, vậy thì người đã tiêm vaccine trong nước cũng phải được xem có giấy thông hành nội địa. Tính đến ngày 3.9, Việt Nam đã tiêm 21.046.279 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 17.998.754 liều, tiêm mũi 2 là 3.047.525 liều. Với số lượng trên 3 triệu người an toàn, cần có giải pháp để khai thác sức lao động của xã hội có hiệu quả.



Còn đối với một địa phương như TPHCM, tính đến 3.9, đã tiêm gần 6 triệu liều và gần 400.000 người được tiêm mũi hai. Với số người an toàn này, cần cho họ được quyền ưu tiên đi lại để làm việc.



Tất nhiên, cần có quy định từ cơ quan y tế để đảm bảo cho những người có “thông hành vaccine” được an toàn và không gây ra sự mất an toàn cho người khác.



Quay lại với chuyện thế giới, nhiều nước mở hết cửa cho vaccine thông hành là vì nước đó có độ bao phủ vaccine rộng. Đối với Việt Nam hay TPHCM, do chưa có tỉ lệ tiêm vaccine hai mũi cao, thì phải chặt chẽ hơn, chọn vùng xanh để thí điểm.



Hiện nay, TPHCM có quận 7 và huyện Củ Chi là vùng xanh, vậy thì hãy để cho người đã tiêm hai mũi vaccine có quyền ưu tiên đi lại buôn bán kinh doanh, lao động sản xuất.



Và trong từng quận, huyện, có những phường thuộc vùng xanh, cũng cần tạo điều kiện cho “vaccine thông hành” được thông hành.



Xin nhắc lại chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Công điện 1102: “Duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh ở những nơi đủ điều kiện theo nguyên tắc “an toàn mới sản xuất, sản xuất phải an toàn”.

https://laodong.vn/su-kien-binh-luan/vaccine-thong-hanh-la-chia-khoa-de-tphcm-noi-long-sau-69-950084.ldo



Theo LÊ THANH PHONG (LĐO)