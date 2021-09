Nên để người đã tiêm vaccine, người khỏi bệnh được... ra đường

2,9 triệu người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine. 270 ngàn người khỏi bệnh. Đó là những “con người xanh”, một nguồn lực không nên, không thể bị bỏ phí.



Bình Dương là địa phương đầu tiên xem xét phương án: Cho phép ra đường đối với người đã được tiêm đủ 2 mũi vaccine và những người đã tiêm 1 mũi được 20 ngày. Ảnh: Đình Trọng





Tin hot là Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương đã giao ngành y tế phối hợp với Công an tỉnh... tham mưu phương án: Cho phép ra đường đối với người đã được tiêm đủ 2 mũi vaccine và những người đã tiêm 1 mũi được 20 ngày.



Con số của Bình Dương (tính đến 16h ngày 4.9) như sau: Luỹ kế toàn tỉnh ghi nhận đã tiêm 1.134.176 liều vaccine (1.088.096 mũi 1, 46.080 mũi 2).



Và trong 128.893 ca nhiễm COVID-19, có 75.896 trường hợp khỏi bệnh.



Hơn 1,1 triệu người đã tiêm vaccine và gần 76.000 người khỏi bệnh, nếu được “ra đường”, được về lại “bình thường mới” sẽ là nguồn nhân lực cực lớn.



Hôm qua, trong buổi Thủ tướng gặp gỡ đại diện cộng đồng doanh nghiệp Mỹ, Phó Giám đốc điều hành Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN Vũ Tú Thành đã nhắc đến khái niệm “người xanh”. Đó là hơn 2,5 triệu người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine đã có thể “di chuyển an toàn”.



Ông Thành cho rằng phải huy động những con người đấy thực hiện những sự di chuyển an toàn để bù đắp lại cho cái phần di chuyển không an toàn mà chúng ta đang hạn chế. Bởi “Một xã hội bắt buộc vẫn phải vận hành, vẫn phải có một lượng di chuyển nhất định, chứ không thể đưa tất cả về 0 được”.



Vấn đề của chúng ta hiện là ở “Nội hàm của di chuyển an toàn chưa được xác định rõ ràng. Do đó mà vẫn còn lúng túng”.



Thực tế không ít địa phương áp dụng như là cấm toàn bộ các loại di chuyển, không phân biệt an toàn hay không an toàn.



Ở góc độ doanh nghiệp, ông Thành đề xuất Chính phủ giao nhiệm vụ cho các cơ quan chức năng làm rõ nội hàm của di chuyển an toàn để mà thống nhất từ trung ương xuống địa phương. Làm được điều đó, chúng ta sẽ xử lý được tất cả các vấn đề liên quan đến ngăn sông cấm chợ”.



Một ý kiến phải nói là rất hay, rất xác đáng và rất thực tiễn.



Chúng ta đã tiếp nhận hơn 29 triệu liều vaccine từ các nguồn khác nhau. Đến trưa hôm qua, cả nước đã tiêm trên 20,8 triệu liều, trong đó hơn 2,9 triệu người tiêm đầy đủ 2 mũi.



Cái mốc 15.9 mà Thủ tướng yêu cầu đang tới rất gần. Và Bình Dương - trả lương cho các F0 tham gia chống dịch, hướng tới một thứ “visa vaccine nội địa” với việc cho phép người tiêm vaccine được ra đường - rất nên được học hỏi để trở thành phổ biến.



Bởi, không chỉ là việc tránh lãng phí một nguồn lực quan trọng mà đó còn là cách để dần trở lại với bình thường mới.

Theo ANH ĐÀO (LĐO)