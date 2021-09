Đề xuất với Chủ tịch Phan Văn Mãi: Vùng xanh+vaccine+5K = sản xuất

Người dân chờ đợi và hy vọng sẽ sớm để trở lại với "trạng thái bình thường mới", cho nên khi nghe Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi thông tin đang "thiết kế thẻ xanh" COVID-19, người dân rất phấn khởi.





Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi. Ảnh: Minh Quân



Nội dung về "thiết kế thẻ xanh" được ông Phan Văn Mãi nêu tại cuộc họp với tổ công tác đặc biệt của Chính phủ ngày 7.9.



Cũng tại cuộc họp này, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nêu ý kiến: "Chúng ta mở sớm ngày nào thì nhiều người có lương, khó khăn sẽ đỡ đi. Tinh thần chung là không chủ quan, nhưng khi đã tiêm vaccine và có thuốc rồi thì việc mở ra các hoạt động rất chắc chắn".



Mở cửa để làm ăn thì ai cũng nóng lòng, nhưng cha ông nói "dục tốc bất đạt", cho nên phải mở từng bước thật chắc chắn. TPHCM dù đang là tâm dịch, nhưng nếu bình tĩnh quan sát, sẽ thấy có những ưu thế riêng để sớm trở lại trạng thái bình thường mới.



Không vội nhưng không chậm. Không vội là không mở toang, nhưng không chậm là đừng để mất cơ hội của những nơi có thể mở cửa an toàn.



Những ưu điểm của TPHCM có thể nhìn thấy, đó là đã có được quận 7, huyện Củ Chi là vùng xanh. Hôm qua (7.9), huyện Cần Giờ công bố đạt tiêu chí kiểm soát dịch COVID-19. Chưa kể, trong Thành phố Thủ Đức và các quận, huyện khác, có nhiều phường xã đã đạt chuẩn vùng xanh.



Thứ hai là TPHCM đã tiêm vaccine một mũi cho gần 100% người dân từ 18 tuổi trở lên tính đến ngày 6.9, trong đó có gần 500.000 người được tiêm mũi 2. Chưa kể có gần 150.000 bệnh nhân F0 được xuất viện, đây là nhóm người được xếp tương đương với người đã tiêm 2 mũi vaccine.



Hiện nay, TPHCM có trong tay gần 2 triệu liều vaccine, nếu tiêm "tốc hành" 200.000 liều/ngày như đã từng thì vùng bao phủ vaccine sẽ mở rộng rất nhanh. Đặc biệt, số người tiêm mũi 1 đã gần đủ, cho nên TPHCM chỉ còn tiêm cuốn chiếu mũi 2 và sẽ có lượng "công dân vaccine" lớn chỉ trong vòng nửa tháng tới.



Cuối cùng là 5K. Việc này đã được thực hiện khá tốt và tiếp tục siết chặt hơn. Bất cứ ai, dù đã tiêm hai mũi vaccine, cũng phải chấp hành nghiêm túc. Ai vi phạm, phạt thẳng tay.



Tại cuộc họp trên, Chủ tịch Phan Văn Mãi chia sẻ: "Đến nay, việc tôi lo nhất là đời sống và an sinh của người dân. Tôi rất mong không có trường hợp người dân nào thiếu đói".



Thưa Chủ tịch Phan Văn Mãi, cách để dân khỏi thiếu đói tốt nhất là có giải pháp phù hợp cho người dân có điều kiện lao động sản xuất mà vẫn đảm bảo an toàn. Bởi Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đưa ra một nguyên tắc “an toàn mới sản xuất, sản xuất phải an toàn”.

https://laodong.vn/su-kien-binh-luan/de-xuat-voi-chu-tich-phan-van-mai-vung-xanhvaccine5k--san-xuat-950939.ldo

Theo Lê Thanh Phong (LĐO)