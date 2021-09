Đề xuất chương trình thí điểm "Thẻ thông hành xanh Việt Nam"

Trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp trên toàn cầu và có thể còn kéo dài, việc áp dụng “hộ chiếu vaccine” được coi là chìa khóa giúp từng bước phục hồi nền kinh tế, đặc biệt là hàng không, du lịch.







Bộ Chính trị cũng đã đồng ý chủ trương thí điểm sử dụng “hộ chiếu vaccine” đối với khách quốc tế đến một số trung tâm du lịch có thể kiểm soát được dịch bệnh, như Phú Quốc (Kiên Giang). Đây có thể xem là những tín hiệu tích cực mở đường sử dụng “hộ chiếu vaccine” trên diện rộng để khơi thông, mở cửa trở lại nền kinh tế.



Mới đây, dựa trên khảo sát, phân tích các ứng dụng chứng nhận an toàn dịch bệnh của hơn 40 quốc gia và sáu tổ chức trên thế giới, nhóm nghiên cứu của Hội đồng Tư vấn Du lịch (TAB) đã giới thiệu, đề xuất chương trình thí điểm hộ chiếu vaccine với tên gọi “Thẻ thông hành xanh Việt Nam” (Vietnam Green Travel Pass).



Theo đó, các thông tin định danh cá nhân (họ tên, ngày tháng năm sinh, mã định danh, thông tin hộ chiếu…), thông tin về chứng nhận đã tiêm chủng vaccine, chứng nhận xét nghiệm Covid-19, chứng nhận khỏi bệnh sau khi nhiễm Covid-19 sẽ được tích hợp trong thẻ. Cùng với đó là các thông tin, quy định y tế do Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch, Bộ Y tế, chính quyền các địa phương ban hành và đang có hiệu lực. Thẻ được cấp miễn phí cho công dân Việt Nam và người nước ngoài đăng ký tạm trú ở Việt Nam. Thẻ xuất trình dưới hình thức mã QR trên điện thoại thông minh hoặc có thể được in trên giấy để người sử dụng trình ra khi có yêu cầu.



Theo ông Hoàng Nhân Chính, Trưởng Ban Thư ký TAB, triển khai “thẻ thông hành xanh” thông qua những giải pháp công nghệ không những cho phép truy cập và trích xuất nhanh thông tin của người dùng theo thời gian thực mà còn bảo đảm tính xác thực của thông tin, hạn chế tình trạng làm giả các giấy tờ để qua mặt cơ quan chức năng.



Các chuyên gia tin rằng, việc triển khai “Thẻ thông hành xanh Việt Nam” sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc đi lại trong nước và quốc tế trong tương lai.



Do vậy, xây dựng và thống nhất một loại “thẻ thông hành xanh” chính thức là cần thiết, cung cấp các giải pháp toàn diện, tổng thể để tạo sự thuận lợi, nhất quán cho người dân khi di chuyển, tránh tình trạng trong nước mỗi nơi, mỗi điểm lại áp dụng một loại ứng dụng, chứng nhận khác nhau. Trên cơ sở đó, Chính phủ đàm phán song phương hoặc đa phương với các quốc gia, vùng lãnh thổ khác trên thế giới để ký thỏa thuận cho phép công dân Việt Nam sử dụng thẻ thông hành này khi nhập cảnh vào các nước.

Theo TRANG ANH (NDĐT)