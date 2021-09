"Áp xanh + vaccine ý thức"= an toàn để sản xuất

Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Công an và các cơ quan liên quan nghiên cứu kỹ và thống nhất dùng chung một app cho nhân dân.





Đó là "người có app xanh được di chuyển, người có app vàng hạn chế di chuyển, người có app đỏ thì không được di chuyển (ở nhà)".



Trên đây là ý kiến của Thủ tướng Chính phủ liên quan tới việc ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng, chống dịch COVID-19 tại văn bản số 6837/VPCP-KGVX ngày 24.9.2021.



Chỉ đạo của Thủ tướng chắc chắn sẽ được nhân dân ủng hộ, bởi vì tiêm vaccine, xét nghiệm thường xuyên, thực hiện nghiêm 5K là để tạo vùng "xanh vaccine", xanh để sống, để làm việc, để lao động sản xuất, phục hồi kinh tế.



Chiến lược phòng chống dịch giai đoạn mới là "không zero COVID", thích nghi an toàn với dịch. Nhất là đến thời điểm này, độ bao phủ vaccine khá rộng, có nhiều địa phương xây dựng được vùng xanh.



Việt Nam hiện có 16/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước tính tới 24.9.



Tính đến 23.9, đã tiêm gần 40 triệu liều, trong đó tiêm 1 mũi gần 30 triệu liều, tiêm mũi 2 trên 7 triệu liều. Chưa kể có trên 500.000 F0 đã được điều trị lành bệnh, tương đương với người đã tiêm hai mũi vaccine.



Riêng TPHCM, số mũi tiêm đã cán mốc trên 9 triệu, đạt khoảng 75% tính theo tổng dân số đã tiêm mũi 1; tính người trên 18 tuổi đã đạt trên 95%. Chỉ cần đến hết tháng 9, TPHCM là một vùng xanh vaccine với tỉ lệ người tiêm hai mũi rất cao.



Vậy thì, công dân phải được quản lý bằng một ứng dụng thống nhất, tạo ra những vùng an toàn để sản xuất.



Xin nhắc lại, trong 6 nguyên tắc thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch mà Thủ tướng Phạm Minh Chính đưa ra, có nguyên tắc "an toàn để sản xuất, sản xuất phải an toàn".



Nhưng để an toàn, ngoài vaccine ngừa COVID-19, có một loại khác, đó là "vaccine ý thức". Trong nguyên tắc thứ 5 Thủ tướng đã nêu: "Vaccine, thuốc chữa bệnh và ý thức người dân là điều kiện tiên quyết".



Khi chuyển sang "sống chung với dịch", không chủ quan buông lỏng kỷ luật mà càng phải kỷ luật hơn. Kỷ luật là nhân văn, kỷ luật để giữ

