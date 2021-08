Thắt chặt tình quân dân

Đảng ủy Quân khu 7 nhận định, chiến dịch cao điểm giúp dân vượt qua khó khăn do đại dịch Covid-19 vừa là chức năng, nhiệm vụ chính trị, vừa là mệnh lệnh trái tim của người chiến sĩ.





Người dân đến cây ATM gạo của lực lượng vũ trang Q.Tân Phú, TP.HCM. Ảnh: CTV





Mới đây, Đảng ủy Quân khu (QK) 7 ra chỉ thị mở chiến dịch cao điểm giúp dân vượt qua khó khăn do dịch Covid-19 trên địa bàn QK (gồm 9 tỉnh, thành: TP.HCM, Long An, Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Lâm Đồng và Bình Thuận).



Đảng ủy - Bộ Tư lệnh QK, cấp ủy, chỉ huy các cấp tăng cường chỉ đạo, quán triệt các chỉ thị phòng chống dịch Covid-19, thấu suốt quan điểm giúp dân vừa là chức năng, nhiệm vụ chính trị, vừa là mệnh lệnh trái tim của người chiến sĩ: “Tuyệt đối không để dân đói khổ, khó khăn, thiếu thốn trong đại dịch”. Từ chỉ đạo này, lực lượng vũ trang QK 7 phát huy truyền thống chủ động sáng tạo, tự lực tự cường, thực hiện có hiệu quả phương châm “Bốn tại chỗ”, đẩy mạnh tăng gia sản xuất, tiết kiệm, chống lãng phí, giữ vững đời sống của bộ đội và gương mẫu đi đầu giúp dân chống dịch.



Đối với đơn vị đóng quân trong vùng dịch đang thực hiện chỉ thị giãn cách, QK đã tạm dừng các hoạt động huấn luyện theo chỉ đạo của Bộ Tổng tham mưu để tập trung lực lượng giúp dân; sẵn sàng nhường doanh trại, cơ sở vật chất để thành lập các khu cách ly, bệnh viện dã chiến. Hàng loạt hoạt động ý nghĩa cũng được triển khai như: tổ chức khám chữa bệnh, chăm sóc, phục vụ dân chu đáo, an toàn; phối hợp các lực lượng tham gia vệ sinh, tiêu độc, khử trùng trên địa bàn; giúp dân thu hoạch mùa màng, vận chuyển nông sản; bảo quản, cung cấp vắc xin. Thực hiện các mô hình như “ATM gạo nghĩa tình”, “Gian hàng 0 đồng”, “Cửa hàng 0 đồng lưu động”... tặng nhu yếu phẩm cho người dân…



Chiến dịch cao điểm giúp dân này được triển khai đến khi ngừng thực hiện giãn cách xã hội. Đảng ủy QK 7 nhận định, chiến dịch cao điểm giúp dân vượt qua khó khăn do đại dịch Covid-19 vừa là chức năng, nhiệm vụ chính trị, vừa là mệnh lệnh trái tim của người chiến sĩ. Đó cũng là mối quan hệ thắm thiết, truyền thống, gắn bó giữa quân và dân như cá với nước.

Theo Lê Trọng (TNO)