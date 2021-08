Dịch COVID-19 hoành hành, TP.HCM thực hiện giãn cách kéo dài, đa số người dân rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Năm học mới bắt đầu, cần có chính sách miễn học phí để giảm gánh nặng cho người nghèo.

Miễn học phí để giảm gánh nặng cho phụ huynh. Tranh minh họa: DAN



Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM đã đề xuất UBND TP tạm không thu học phí học kỳ 1, miễn học phí học kỳ 1 như một chính sách hỗ trợ khó khăn cho phụ huynh và học sinh từ mầm non đến phổ thông.



TP.HCM áp dụng biện pháp giãn cách xã hội trên toàn địa bàn với các cấp độ tăng dần từ ngày 31.5 đến nay, kéo dài gần 3 tháng, và sẽ tiếp tục cho đến 15.9. Gần như đa số người dân "ngồi yên một chỗ", không buôn bán làm ăn - xe ôm cũng không được chạy, ve chai cũng không có để lượm, thợ cắt tóc cũng không cắt được tóc ai để có được vài chục ngàn đồng.



Đa số người lao động tự do cho đến công nhân thất nghiệp mấy tháng, không còn tiền tích lũy. Người dân chờ từng gói cứu trợ, chờ từng hộp cơm từ thiện, chờ sự ứng cứu cấp bách từ chính quyền.



TP.HCM kiến nghị Thủ tướng hỗ trợ khẩn cấp khoảng 28.000 tỉ đồng và hơn 142.000 tấn gạo để cứu đói hơn 4,7 triệu người đang lâm vào cảnh khó khăn do dịch COVID-19 kéo dài.



4,7 triệu dân đang gặp khó khăn thì việc miễn học phí là điều cần làm, để cho đa số người nghèo bớt áp lực về tiền bạc trong lúc này.



Dù nghèo cũng phải cho con đi học. Năm nay tổ chức học trực tuyến, sẽ liên quan đến các trang bị để học sinh có thể học online, chừng đó cũng là gánh nặng quá sức đối với người nghèo. Cho nên, không chỉ miễn học phí, mà nên dẹp bỏ tất cả các loại phí, Sở Giáo dục và Đào tạo phải chỉ đạo quyết liệt các trường không thu bất cứ một loại phí nào.



Chưa kể, cần có các phương án hỗ trợ cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để các cháu có phương tiện tối thiểu đủ để tham gia học trực tuyến.



Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có Chỉ thị số 800/CT-BGDĐT về thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 ứng phó với dịch COVID-19, yêu cầu toàn ngành giáo dục rà soát cắt giảm và tiết kiệm tối đa các chi phí để giữ ổn định, không tăng học phí so với năm học 2020 - 2021; có chính sách hỗ trợ, miễn, giảm, giãn thời gian đóng học phí.



Đó là yêu cầu chung, tùy từng địa phương để có phương án miễn hay giảm. TP.HCM là tâm dịch, thì miễn học phí là phù hợp.



Cũng cần đưa ra một so sánh, riêng Thành phố Hải Phòng, chưa cần phải dịch bệnh, từ nhiều năm nay, đã hỗ trợ học phí cho các bậc học, từ mầm non đến THPT.



TP.HCM chịu nhiều tổn thất trong đợt bùng phát dịch này, chính quyền đã đưa ra các gói hỗ trợ người nghèo, nhưng thêm một "gói" để chăm lo cho việc học của con em thành phố là việc làm thiết thực.

Theo Lê Thanh Phong (LĐO)