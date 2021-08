Mất cơ hội phòng dịch nếu kén chọn vaccine

Những ngày qua trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin trái chiều, phiến diện khiến một số người nảy sinh tư tưởng kén chọn vaccine Covid-19.







Hiện tại, vaccine Covid-19 đang khan hiếm không chỉ với Việt Nam mà cả thế giới. Người thân ở quê gọi điện, nhắc chúng tôi ở TPHCM nên tiêm vaccine càng sớm càng tốt. Ở quê, người thân tôi chưa được tiêm vì ủng hộ chính sách ưu tiên cho vùng dịch nặng hơn.



Nguồn vaccine về nước tuy chưa nhiều nhưng phải nhìn nhận đó chính là nỗ lực rất lớn của Chính phủ với nhân dân. Tiêm vaccine không chỉ là quyền lợi mà còn là trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội, cùng cộng đồng chung tay đẩy lùi dịch Covid-19.



Hơn lúc nào hết, ý thức mỗi người vì mọi người, góp sức vì cộng đồng rất cần phát huy trong bối cảnh dịch bệnh hiện nay. Vaccine nào đã được Tổ chức Y tế thế giới (WHO), được Bộ Y tế kiểm định, phê duyệt là đều bảo đảm chất lượng, hiệu quả.



Dịch bệnh đang diễn biến rất phức tạp trên thế giới, không riêng gì ở đất nước ta. Đáng lo nhất là với biến chủng mới, bệnh nhân có thể chuyển nặng nhanh, khả năng dẫn đến tử vong cao. Trong tình cảnh hiện nay, bản thân tôi nhận thấy ai được tiêm vaccine đã là một may mắn. Bởi có những người muốn tiêm cũng không được do bệnh nền phức tạp, tiền sử phản vệ...



Do vậy, đừng vì những tin đồn thất thiệt gây hoang mang dư luận, thông tin không đầy đủ, thiếu kiểm chứng trên mạng xã hội về một loại vaccine nào đó mà chần chừ, kén chọn vaccine.

Theo ĐỖ NGÔ TRẦN (SGGPO)