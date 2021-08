Dân gọi điện, cán bộ có mặt, dân sẽ tin tưởng, không cần nói nhiều

Tại TPHCM, người dân bắt đầu được cán bộ tổ công tác đặc biệt giúp đi chợ và giao hàng tại nhà.



Người dân TPHCM được cán bộ tổ công tác hỗ trợ đi chợ giúp. Ảnh: Ngọc Lê





"Người dân có thể mua hàng theo combo và đăng ký vào giấy mua cho gia đình mình trong 1 tuần có thể chọn nhiều combo kèm tiền. Tôi thấy như vậy rất tiện lợi, lại đỡ vất vả cho tổ công tác", "Người dân đang cư ngụ trên địa bàn phường an tâm, không thu gom hàng hoá. Người dân có nhu cầu sẽ được tổ công tác đặc biệt của phường hỗ trợ mua giúp lương thực, thực phẩm".



Trên đây là ý kiến của một số người dân chia sẻ với phóng viên Báo Lao Động.



Thay đổi một cách làm mới, giúp dân ổn định đời sống, sinh hoạt, chắc chắn người dân sẽ chấp hành tốt quy định "ai đâu ở yên đấy" của chính quyền. Trong hai ngày trước "lệnh" giãn cách mới vào 0 giờ 23.8, nhiều người chen chúc đi siêu thị mua thực phẩm vì lo lắng thiếu cái ăn, đó cũng là điều rất tự nhiên. Nhưng đến nay, khi thực hiện giãn cách nghiêm ngặt, đã có các lực lượng hỗ trợ, thì người dân cần tin tưởng vào chính quyền.



Ngoài lực lượng dân sự, còn có các chiến sĩ quân đội tuần tra canh gác, vận chuyển lương thực thực phẩm, đem các túi an sinh đến các hộ khó khăn. TPHCM cam kết thực hiện 2 triệu gói thực phẩm đảm bảo dinh dưỡng cho người dân. Đây là một cam kết, mọi người bình tĩnh, liên lạc với cán bộ chính quyền địa phương theo các kênh đã thông báo để được hỗ trợ.



Nhưng cần thực phẩm chỉ là một phần, chuyện mà dân lo lắng hơn đó là khi bị nhiễm dịch, dương tính với virus SARS-CoV-2.



Trong 5 giải pháp tăng cường mà TPHCM đưa ra trong thời gian giãn cách tới, có nội dung tập trung chăm lo F0, điều trị người có triệu chứng, chuyển nặng, hạn chế tỉ lệ tử vong. Giải pháp tăng cường này là một cam kết, phải thực hiện được, để người dân yên tâm ở yên một chỗ.



Chỉ cần dân gọi điện, có người của tổ công tác đến hỗ trợ, từ túi an sinh đến túi y tế, dân sẽ tin tưởng, không cần nói nhiều.



F0 đang điều trị ở nhà chuyển bệnh nặng, chỉ cần một cuộc điện thoại, có xe cấp cứu đưa đi bệnh viện, dân sẽ tin tưởng, không cần nói nhiều.



Chúng ta có niềm tin sẽ dập được dịch sau đợt giãn cách này, cái mốc 15.9 thử thách mỗi người. Nhưng, muốn thành công thì bất cứ ai cũng thể hiện trách nhiệm của mình. Chính quyền có trách nhiệm của chính quyền, người dân có trách nhiệm của công dân.



https://laodong.vn/su-kien-binh-luan/dan-goi-dien-can-bo-co-mat-dan-se-tin-tuong-khong-can-noi-nhieu-945060.ldo

Theo LÊ THANH PHONG (LĐO)