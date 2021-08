Cấp cứu thời Covid-19

Khủng hoảng y tế do Covid-19 gây ra trên thực tế có nhiều góc độ bị che khuất bởi nỗi ám ảnh F0. Như chuyện bệnh viện từ chối cấp cứu chẳng hạn.



TP.HCM và một số tỉnh phía nam đang phải dồn hết sức cho mục tiêu ngăn chặn dịch bệnh, cắt mạch lây nhiễm, hạ số ca F0. Biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 áp dụng đến nay đã 6 tuần rồi, và phía trước vẫn còn hơn 3 tuần nữa tính theo mốc 15.9.



Ở thời điểm này, nếu nhìn vào số thống kê lây nhiễm vẫn ở quanh mức 4.000 ca xác nhận mỗi ngày, thậm chí có thể nhiều hơn trong thực tế, thì phải can đảm dự báo rằng mốc 15.9 vẫn chỉ là kỳ vọng. Phải can đảm dự báo như thế để có những tính toán cân bằng hơn trong cuộc chiến không cân sức với biến chủng Delta lây nhiễm không tưởng.



Ai cũng biết hệ thống y tế đã chịu đựng áp lực quá tải vì phải huy động nguồn lực tập trung cho cuộc chiến Covid-19. Ai cũng biết chính quyền buộc phải ban hành những mệnh lệnh cương quyết để chống dịch. Nhưng cũng phải kịp thời nhìn thấy những điểm mất cân bằng nghiêm trọng đang lộ ra do phải áp dụng kỷ luật chống dịch kéo dài.



Vừa qua, có trường hợp ở Bình Dương người cần cấp cứu tìm đến 5 bệnh viện đều bị từ chối, dẫn đến tử vong khi quay về nhà. Mới đây thông tin báo chí cho hay ở địa phương này lại thêm một ca bị từ chối cấp cứu dẫn đến tử vong. Có những việc, không một quy định pháp luật nào có thể điều chỉnh đến tận cùng được. Vẫn biết đã có chỉ thị yêu cầu các cơ sở y tế không được từ chối cấp cứu, nhưng với thực tế quá tải hiện nay thì phải trông mong rất nhiều cơ sở y tế nỗ lực thực thi y đức để cứu người. Xin hãy cố gắng đừng để người cần cấp cứu lâm cảnh phải quay đầu tự tìm cửa sống.



Không thể vì một căn bệnh mà bỏ qua tất cả những căn bệnh khác, cũng có thể gây chết người, cũng có thể cướp đi mạng sống, thậm chí cướp đi ngay lập tức nếu không được trợ giúp y tế kịp thời, hay không có một liều thuốc để uống kịp thời. Cho phép duy trì và chủ động tổ chức tại mỗi khu vực có hiệu thuốc mở bán 24/24 trong thời điểm áp dụng Chỉ thị 16 là việc phải tính đến, để người dân nếu lâm cảnh cấp cứu hay tự cấp cứu vẫn có cơ hội tiếp cận. Ngay cả trong trường hợp không được tiếp nhận cấp cứu thì chí ít cũng được chỉ dẫn của tổng đài bác sĩ cấp cứu và có cơ hội mua được loại thuốc cần dùng cấp bách theo chỉ định thì cơ hội giữ lại mạng sống đã nhiều lên bội phần.



Cuộc chiến chống dịch còn dài, chưa dễ dàng để kết thúc như mong đợi. Kỷ luật chống dịch vẫn phải thêm nghiêm khắc. Nhưng cũng cần đưa ra một số điều chỉnh kịp thời để giúp đỡ người dân được nhiều hơn trong hoàn cảnh y tế khẩn cấp và cũng để giúp hệ thống y tế vận hành cân bằng hơn trong nghĩa vụ cứu giúp đồng bào.

Theo Huỳnh Văn Thông (TNO)