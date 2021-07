Từ tuyển sinh đến thi trực tuyến

Khi TP.HCM thực hiện Chỉ thị 16 giãn cách toàn xã hội cũng là giai đoạn các trường tiến hành tuyển sinh đầu cấp. May là hầu hết các quận huyện đã áp dụng công nghệ trong hoạt động này nên không bị động.



Tuyển sinh trực tuyến không phải mới diễn ra trong năm nay khi dịch Covid-19 bùng phát mạnh mẽ với những diễn biến phức tạp, nhưng đây là lúc để các địa phương, nhà trường có động lực hơn trong việc áp dụng công nghệ vào hoạt động giáo dục.



Tại TP.Hà Nội, từ năm học 2016 - 2017 đã thực hiện đồng thời 2 hình thức trực tiếp và trực tuyến vào tuyển sinh đầu cấp. Lúc bấy giờ Sở GD-ĐT Hà Nội khuyến khích phụ huynh học sinh áp dụng hình thức tuyển sinh trực tuyến để đăng ký dự tuyển cho học sinh vào các lớp mầm non, lớp 1, lớp 6. Càng về sau tỷ lệ phụ huynh đăng ký trực tuyến càng nhiều hơn chứng tỏ nhiều người đã thấy sự tiện lợi trong hình thức xét tuyển này.



Năm nay khi tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, khi tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 vào tháng 6 , Sở GD-ĐT Hà Nội cho thí sinh làm thủ tục dự thi trực tuyến thay vì làm thủ tục trực tiếp như các năm. Điều này góp phần đảm bảo an toàn cho thí sinh.



Tại TP.HCM, các năm trước một số quận huyện cũng áp dụng hình thức trực tuyến trong tuyển sinh đầu cấp. Năm nay vì hoàn cảnh dịch bệnh, hầu hết các trường đều thực hiện phương thức này.



Mối lợi lớn nhất khi đưa công nghệ vào tuyển sinh đầu cấp là phụ huynh không phải chạy đến trường mua hồ sơ, xếp hàng chen chúc làm thủ tục, chờ đợi kết quả. Phụ huynh tránh được các thủ tục phiền hà, mọi thông tin đều rõ ràng, công khai, hạn chế những tiêu cực thường thấy trong tuyển sinh.



Trong thời gian dịch đang bùng phát mạnh, hết sức phức tạp thì tuyển sinh trực tuyến rõ ràng là giải pháp hữu hiệu giúp hoạt động này không bị chậm trễ, gián đoạn mà còn hạn chế tối đa việc tiếp xúc cũng như tụ tập đông người, thực hiện các quy tắc phòng chống dịch Covid-19.



Những hình ảnh phụ huynh ở TP.Biên Hòa (Đồng Nai) cuối tháng 6 vừa qua thức trắng đêm đợi mua hồ sơ vào lớp 10 cho con rõ ràng không thể chấp nhận được trong điều kiện hiện nay khi công nghệ đã được ứng dụng rất rộng rãi trong mọi hoạt động của đời sống và giáo dục, đặc biệt lúc dịch Covid-19 tăng mạnh ở khắp các tỉnh, thành.



Dịch Covid-19 một mặt nào đó tạo “điều kiện” cho con người thích nghi với hoàn cảnh để thay đổi cả về nhận thức, hành vi, thói quen, cách thức hoạt động… với sự hỗ trợ đắc lực của công nghệ.



Trước năm 2020, không nhiều học sinh Việt Nam biết đến học trực tuyến. Khi dịch Covid-19 tấn công ngay từ đợt đầu tiên, học sinh không thể đến trường nên bắt buộc phải học trực tuyến. Từ những bỡ ngỡ ban đầu, đến năm 2021, ở đợt dịch thứ 4 bùng phát dữ dội, học sinh cuối cấp đã rất tự tin học trực tuyến suốt cả thời gian ôn tập chuẩn bị thi.



Đã có thể học, tuyển sinh, làm thủ tục dự thi trực tuyến… thì lãnh đạo các cấp ngành giáo dục cần sớm đặt ra lộ trình tiến tới áp dụng công nghệ để thi trực tuyến, nhất là khi tình hình dịch bệnh vẫn có thể xảy ra bất cứ lúc nào.



Theo NHIÊN AN (TNO)