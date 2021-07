Tạo mọi thuận lợi cho dân

Chính quyền TP Đà Nẵng đang gấp rút phối hợp với Hội đồng hương Đà Nẵng ở TP HCM đưa dân về quê tránh dịch. Mạng lưới của hội đồng hương này đang kết nối chặt chẽ với địa phương trong việc lên danh sách và tổ chức những đợt đưa người dân về nhà.



Trước đó, tỉnh Quảng Nam cũng đã hỗ trợ 2 tỉ đồng cho bà con xa quê, mưu sinh tại TP HCM đang lâm vào tình cảnh ngặt nghèo bởi dịch bệnh. Tỉnh này cũng bố trí 10 chuyến xe đưa bà con xứ Quảng trở về quê nhà.



Cách làm linh hoạt và có tính tiên phong này có thể sẽ được một số tỉnh, thành khác áp dụng trong thời gian tới bởi các địa phương cũng nhìn ra một điều: dịch bệnh đang ảnh hưởng trầm trọng đến lao động, cắt đứt nguồn thu nhập của nhiều người nhập cư trong khi khả năng chăm lo an sinh của TP HCM sẽ khó có thể chu đáo nếu tình hình dịch bệnh phức tạp còn kéo dài. Cần lưu ý khi 2 trong 3 kịch bản mà cơ quan chức năng TP HCM đưa ra đã đề cập việc cần chuẩn bị tinh thần giãn cách để chống dịch lâu dài.



Việc kéo lên những hàng rào giữa các địa phương để ngăn dịch thời gian qua là dễ hiểu nhưng cũng không tránh khỏi nảy sinh rủi ro. Nhiều người tìm cách "xuyên qua" các hàng rào kiểm dịch của cơ quan chức năng để về nhà, sau đó địa phương phải huy động xử lý khá tốn công sức. Ngoài ra, với tình cảnh người nhập cư mất việc bị mắc kẹt ở TP HCM trong thời điểm giãn cách, cuộc sống của họ sẽ rơi vào khó khăn. Trở lại quê nhà để chủ động hơn về cuộc sống là một hướng lựa chọn hợp tình hợp lý trước mắt, cần được thấu hiểu.



Vì vậy, việc hỗ trợ đưa người lao động trở về quê trong sự kiểm soát an toàn, trật tự, có biện pháp cách ly và điều trị thận trọng, đúng cách sẽ vừa bảo đảm mục tiêu nhân văn vừa san sẻ được một phần khó khăn cho TP HCM trong bối cảnh này.



Dĩ nhiên, mô hình này cũng cần được cân nhắc trên những điều kiện tiên quyết: khả năng tổ chức chặt chẽ, sự kiểm soát cách ly nghiêm ngặt và một hệ thống y tế đủ sức đáp ứng cho nhiều kịch bản khác nhau. Rất cần những sáng kiến trong tổ chức để bảo đảm thực thi việc vận chuyển diễn ra gọn nhẹ, an toàn để không gia tăng thêm áp lực ra vào các cửa ngõ kiểm dịch liên tỉnh, gây thêm những chệch choạc và rối ren trong công cuộc điều hành chống dịch nói chung.



Do đó, phải có những tính toán thận trọng và trách nhiệm để các chương trình đưa lao động nhập cư trở về thực sự tháo gỡ tình thế "mắc kẹt" và đem lại sự an toàn tuyệt đối cho người về lẫn người dân đang sống ở quê nhà.



Hy vọng việc Quảng Nam, Đà Nẵng tiên phong đón người dân lao động tỉnh mình từ tâm dịch TP HCM về quê trong trật tự và an toàn sẽ mang lại nhiều kinh nghiệm quý cho các địa phương khác tham khảo. Việc này cũng phù hợp với tinh thần Công văn số 4777/ VPCP, ký ngày 15-7, Văn phòng Chính phủ truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, yêu cầu các địa phương phải tạo mọi điều kiện thuận lợi trong việc tiếp nhận người lao động, người dân từ TP HCM và các tỉnh, thành phía Nam trở về quê nhà với điều kiện bảo đảm những quy định về phòng chống dịch, cần tháo gỡ quy trình, thủ tục phức tạp để dân không phải chờ đợi, gây bức xúc.



Theo NGUYỄN TƯỜNG (NLĐO)