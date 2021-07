Sản xuất được vaccine mới chủ động chống dịch

Sau khi tiêm xong đợt 2 vaccine Nanocovax, 13.000 tình nguyện viên đều có sức khỏe ổn định, không xuất hiện trường hợp gặp phản ứng ngoài dự kiến. Nếu mọi việc thuận lợi, có thể sớm nhất, tháng 11 năm nay sẽ có vaccine COVID-19 “Made in Viet Nam” được tiêm rộng rãi. Theo báo cáo của nhà sản xuất, công suất có thể đạt 5 - 10 triệu liều/tháng.



Đây là tin vui cho người dân, cho đất nước. Chúng ta nói nhiều đến công nghệ, nói đến “Make in Việt Nam”, thì phải có sản phẩm trên thực tế. Trong đại dịch này, nhiều nước trên thế giới sản xuất vaccine ngừa COVID-19, nước nào có sản phẩm được Tổ chức Y tế Thế giới công nhận, đó là một minh chứng hùng hồn cho sự tiến bộ của khoa học y dược.



Đối với Việt Nam, nếu như Nanocovax thành công thì đó mới đúng là sáng tạo tại Việt Nam, làm ra tại Việt Nam, thiết kế tại Việt Nam, sản xuất tại Việt Nam. Nanocovax được công nhận để đưa vào tiêm chủng, tất nhiên ở tầm quốc tế, thì bản đồ sản xuất vaccine thế giới có thêm một địa chỉ mang tên Việt Nam.



Thành công trong sản xuất vaccine ngừa COVID-19 không chỉ là niềm tự hào về sự tiến bộ y học, mà còn mang đến sự tự tin cho đất nước trong việc phòng chống dịch COVID-19.



Từ khi bùng dịch COVID-19 đến nay, các quốc gia chưa sản xuất được vaccine đã rơi vào thế bị động hoàn toàn, thậm chí nhiều nước còn lên tiếng về sự không “công bằng vaccine”. Từ đó cho thấy, sản xuất được vaccine là cần thiết, là cấp tốc, để chủ động phòng chống đại dịch. Việt Nam cảm ơn các nước đã giúp đỡ, hỗ trợ Việt Nam vaccine, nhưng chúng ta cũng nỗ lực để tự lo cho mình, tự cứu mình.



Dịch COVID-19 còn kéo dài và chưa ai dám trả lời cho đến khi nào. Có thể Chính phủ Việt Nam đàm phán rất hiệu quả, đưa về từ các nguồn được 170 triệu liều vaccine các loại để tiêm chủng cho 70% dân số trong năm nay cho đến quý đầu năm 2022. Nhưng nếu Việt Nam sản xuất được vaccine, thì quá trình tiêm chủng sẽ nhanh hơn, giảm bớt phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu, giảm bớt gánh nặng ngân sách. Chưa kể nếu thương hiệu tốt, sẽ xuất khẩu sang nhiều nước trong khu vực và trên thế giới.



Còn một điều nữa, chúng ta không thể khẳng định một cách chắc chắn về sự an toàn sau khi tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 cho 70% dân số, cũng có thể đảm bảo và cũng có thể không. Bởi vì, biến chủng của virus SARS-CoV-2 là điều khó lường, lúc đó rất cần một lượng vaccine sẵn trong nước để ứng phó với những diễn biến bất thường.

https://laodong.vn/su-kien-binh-luan/san-xuat-duoc-vaccine-moi-chu-dong-chong-dich-933114.ldo



Theo Lê Thanh Phong (LĐO)