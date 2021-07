Phuket đã mở cửa, Phú Quốc bao giờ đón khách?

Chống dịch cứ chống, nhưng làm ăn được ngay khi dịch giã mới cần tới sự năng động và thông minh. Thông tin từ Phuket Thái Lan làm cho chúng ta sốt ruột về Phú Quốc.



Một góc cảnh đẹp đảo Phú Quốc (Kiên Giang) nhìn từ trên cao. Ảnh: PV

Đảo nghỉ dưỡng nổi tiếng Phuket ở miền nam Thái Lan đã mở cửa trở lại cho du khách quốc tế vào ngày 1.7 sau khi đóng cửa hơn 1 năm do COVID-19.

Đây là một phần của mô hình du lịch thử nghiệm mang tên Phuket Sandbox, được thiết kế để giúp nền kinh tế Thái Lan phục hồi sau đại dịch.

Thái Lan là quốc gia mạnh về du lịch trong khu vực, luôn có sáng kiến, và cú hích từ Phuket chắc chắn sẽ đẩy du lịch của Thái Lan mạnh lên trong năm nay.

Sáng kiến là ở chỗ, như lời Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Phuket Bhummikitti Ruktaengam: "Họ có thể đi du lịch tự do nhưng phải ở trong phạm vi Phuket. Nếu họ muốn đến thăm các vùng khác của Thái Lan, trước tiên họ cần dành ít nhất 14 ngày ở Phuket". Có nghĩa là, có "hộ chiếu vaccine", sau khi du lịch khép kín ở Phuket 14 ngày, du khách có quyền được đi đến những nơi khác. Đã tiêm vaccine, còn "cách ly" 14 ngày tại đảo Phuket, quá đủ để chứng minh về sự an toàn, để cho du khách được tự do đi lại.

Sáng kiến là ở chỗ, trẻ em dưới sáu tuổi đi cùng cha mẹ có thể đến Phuket mà không cần tiêm phòng COVID-19.

Không chỉ Thái Lan, Indonesia cũng chuẩn bị cho "đảo thiên đường" Bali hoạt động trở lại. Tỉnh này nhận được 3 triệu liều vaccine và được tiêm chủng rộng rãi cho toàn dân. Dự kiến chính phủ sẽ mở cửa du lịch trở lại trong tháng 7 tới.

Còn Phú Quốc của ta, đã rục rịch thí điểm đón khách du lịch quốc tế, nhưng cho đến nay vẫn chậm sau Phuket.

Cũng cần phải tư duy lại một vấn đề, đó là khách quốc tế có "hộ chiếu vaccine" theo dõi thông tin an toàn từ các nước, các điểm đến. Chúng ta không chỉ lo lắng về phía khách có đảm bảo an toàn hay không, mà họ cũng lo cho sự an toàn của chính họ khi đến Việt Nam.

Ngoài ra, thủ tục cho khách "hộ chiếu vaccine" phải đơn giản, thuận lợi. Kiểm tra gắt gao về y tế, nhưng hỗ trợ tối đa về các điều kiện xuất nhập cảnh khác.

Tại văn bản số 4159/VPCP-TKBT, Thủ tướng yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Kiên Giang và các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch, phương án, quy trình thí điểm đón khách quốc tế đến Phú Quốc, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 7.2021.

Tháng 7 tới rồi, không thể để chậm cơ hội cạnh tranh hồi phục ngành du lịch.

Phú Quốc là địa phương thí điểm, cần làm nhanh và hiệu quả, để còn nhân rộng mô hình ở các điểm đến khác của Việt Nam.

LÊ THANH PHONG (LĐO)