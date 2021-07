Lô xe tiêm vaccine của THACO và những điều tốt đẹp từ cuộc sống

Trong những ngày u ám vì đại dịch COVID-19 bùng phát, vẫn có rất nhiều tích cực sáng sủa, hãy nhìn vào đó để thấy cuộc sống vui vẻ hơn, để có niềm tin để vượt qua những khó khăn tạm thời.



Xe tiêm vaccine lưu động của Thaco Ảnh: LĐO



Lô 126 xe vận chuyển vaccine và tiêm chủng lưu động của tập đoàn THACO sản xuất và trao tặng Bộ Y tế được cộng đồng rất quan tâm, nhiều người chia sẻ hình ảnh của đoàn xe này trên trang cá nhân với những dòng trạng thái tích cực.



Nhiều lời "cám ơn", "biết ơn", nhiều ý kiến sâu sắc: "Phải khi đất nước ở trong tình huống như những ngày qua mới thấy hết vai trò của kinh tế tư nhân"...



Vaccine COVID-19 về đến Việt Nam trong tháng 7 và vài tháng tới sẽ dồn dập, sẽ có một chiến dịch tiêm chủng trên toàn quốc, lúc đó rất cần nhiều nhân lực, vật lực phục vụ cho chiến dịch. Cho nên, lô xe của THACO hỗ trợ lúc này rất có ý nghĩa.



Tại TPHCM, với những chiếc xe tiêm vaccine lưu động của THACO, trong lúc giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, sẽ phục vụ tiêm chủng rất linh động, an toàn, tránh tối đa tập trung dân về một điểm.



Không chỉ sáng tạo trong việc sản xuất ra xe tiêm vaccine lưu động, mà chiếc xe này có trên 50% tỉ lệ nội địa hóa, đó cũng là một giá trị. Nền công nghiệp ôtô Việt Nam cần thêm nhiều các giá trị mới, đúng nghĩa "Make in Việt Nam" để tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu.



Không chỉ THACO, nhiều tập đoàn, doanh nghiệp Việt Nam đã tài trợ nhiều chương trình phục vụ cho phòng chống dịch COVID-19. Nguồn tài lực, trí tuệ trong dân đã chia sẻ gánh nặng ngân sách của đất nước, nhưng ý nghĩa sâu xa hơn chính là sự chứng minh về "sức dân", được lòng dân là có tất cả.



Và không chỉ tập đoàn, doanh nghiệp, những ngày qua có nhiều địa phương từ miền Trung gửi quà vào "tiếp tế" cho TPHCM. Bà con Sài Gòn thật xúc động khi đón nhận cá tươi, tôm tươi, cá khô, nước mắm, hoa quả từ Bình Thuận, Quảng Trị, Quảng Bình... Bao năm qua, thiên tai bão lũ, Sài Gòn hào hiệp chia sẻ với đồng bào miền Trung, làm sao quên được. Nay là dịp để bà con miền Trung chia sẻ với Sài Gòn.



Không chỉ tiền bạc, thực phẩm, các địa phương còn chi viện nguồn nhân lực cho TPHCM dập dịch. Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương đã cử 30 cán bộ tham gia đoàn công tác hỗ trợ TP HCM, tỉnh Thừa Thiên - Huế sẵn sàng đoàn y tế với 120 người vào hỗ trợ TPHCM. Còn nhiều địa phương khác trong tư thế và tâm thế vì TPHCM như vậy.



Trong cơn bão của đại dịch, có quá nhiều điều mất mát, bất an, nhưng không thiếu những điều đẹp đẽ làm cho lòng người bình an.



Theo Lê Thanh Phong (LĐO)