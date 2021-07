Trong văn bản hỏa tốc ký ngày 29-7, gửi UBND TP HCM về tiêm chủng vắc-xin Covid-19 trong thời gian thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng, Bộ Y tế đề nghị chủ tịch UBND TP chỉ đạo các đơn vị liên quan tổ chức tiêm chủng cho tất cả trường hợp từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn; ưu tiên tiêm chủng cho lực lượng y tế tuyến đầu, người cao tuổi, các trường hợp có bệnh lý nền và tăng tốc độ bao phủ tiêm chủng.



Bộ Y tế đề nghị TP HCM huy động tối đa các lực lượng tham gia tiêm chủng, bao gồm cả y tế nhà nước và tư nhân, các cơ sở khám chữa bệnh, y tế các ngành; triển khai nhiều điểm tiêm chủng lưu động tại các khu dân cư, phát huy tối đa năng lực của các điểm tiêm chủng. Tại các khu phong tỏa, chính quyền địa phương bố trí những điểm tiêm chủng cố định hoặc lưu động phù hợp, tránh để người dân phải di chuyển đến các khu vực khác khi tham gia tiêm chủng...



Những thông tin trên đem lại cho người dân TP HCM sự vui mừng trong bối cảnh dịch diễn biến phức tạp và tiêm vắc-xin là một trong các giải pháp được chờ đợi. TP HCM cũng là trọng điểm phải đặc biệt quan tâm, nhất là thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch vừa giữ vững tăng trưởng kinh tế. Hy vọng TP HCM sẽ triển khai một cách hiệu quả đợt tiêm vắc-xin này để nhanh chóng tăng số người được tiêm và bảo đảm an toàn tiêm chủng.



Cũng trong ngày 29-7, đến thăm Công ty CP Công nghệ sinh học dược Nanogen - đơn vị đang nghiên cứu vắc-xin Nano Covax, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Y tế cấp phép sớm để công ty sản xuất vắc-xin Nano Covax và chính thức đưa vào sử dụng. Những ngày này, UBND TP Hà Nội cũng đã phê duyệt dự án nhà máy sản xuất vắc-xin công suất từ 100 đến 200 triệu liều mỗi năm tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, do Công ty CP Nghiên cứu và Sản xuất VinSmart (Tập đoàn Vingroup) làm chủ đầu tư.



Trong chiến lược vắc-xin của Đảng và Nhà nước hiện nay, bên cạnh các nguồn vắc-xin theo cơ chế COVAX, nguồn mua vắc-xin thương mại, nước ta cũng gấp rút nghiên cứu, sản xuất để có nguồn vắc-xin lâu dài, tự chủ. Việt Nam phấn đấu trong năm 2021 sẽ có ít nhất 1 vắc-xin Covid-19 trong nước sản xuất thành công. Hiện vắc-xin Nano Covax dự kiến hoàn thiện hồ sơ đăng ký đệ trình các hội đồng xem xét, thẩm định cấp phép khẩn cấp từ ngày 15 đến 20-8 và vắc-xin Covivac do Viện Vắc-xin và Sinh phẩm y tế Nha Trang (IVAC) nghiên cứu sản xuất, Viện Vệ sinh Dịch tễ trung ương và Trường ĐH Y Hà Nội nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng, Bộ Y tế có thể xem xét triển khai gối đầu giai đoạn 3 từ tháng 9-2021. Ngoài ra là nguồn vắc-xin được nghiên cứu, phát triển bởi Công ty TNHH MTV Vắc-xin và Sinh phẩm số 1, sang năm 2022 có thể thử nghiệm lâm sàng.



Theo chỉ đạo của Chủ tịch nước, trong tình trạng khẩn cấp quốc gia thì sớm có vắc-xin sản xuất trong nước là vấn đề cấp bách, do đó tiến độ đang được đẩy nhanh cùng với sự kỳ vọng về chất lượng. Chủ động được nguồn, mục tiêu tiêm chủng cho 70% dân số cả nước để đạt bao phủ toàn dân mới có thể sớm thành hiện thực.



Trước mắt là hãy thực hiện thật tốt việc tiêm vắc-xin ở những địa phương cần kíp nhất để đem lại sự an tâm, bên cạnh thực hiện 5K cùng những biện pháp quyết liệt khác trong phòng chống dịch.

Theo THÔNG ĐẠT (NLĐO)