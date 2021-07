Dệt những câu chuyện đẹp

Có ở trong khó khăn mới thấy tầm quan trọng của sự sẻ chia, tương trợ. Sự sẻ chia, tương trợ - đôi khi rất đơn giản nhưng đúng như câu tục ngữ cha ông ta vẫn dạy con cháu: "Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao".



Từ Bình Thuận, cựu nữ nhà báo Đặng Kim Oanh chia sẻ trên mạng xã hội rằng các chị vận động và được các nhà vườn hỗ trợ 10 tấn trái thanh long, rất muốn gom để mang vào hỗ trợ công nhân các nhà máy ở TP HCM đang phải vừa làm việc vừa cách ly tại chỗ. Nhưng nhóm các chị toàn nữ đã nhiều tuổi nên rất vất vả trong việc đóng thanh long vào thùng rồi vận chuyển đến nơi tập kết. Nhà vườn cũng không mượn được nhân công vì đang lúc dịch phải lo giãn cách.



Biết chuyện, một công chức trẻ của tỉnh Bình Thuận là bạn Võ Thành Huy lên tiếng sẽ khẩn trương kết nối với các bạn trẻ khác để tìm mọi cách gỡ khó cho nhóm chị Oanh. Chị Oanh kể vui quá, giờ thì chỉ nghĩ tới những trái thanh long ngọt lịm của vùng đất Bình Thuận sẽ đến với công nhân - lao động TP HCM. Càng vui nữa khi Trung tâm Thanh niên công nhân của Thành Đoàn TP HCM cho biết đã sẵn sàng làm đầu mối tiếp nhận và phân bổ, giúp các chị ngay khi hàng đến TP.



Ở Đắk Lắk, rất nhiều bà con nông dân sẵn sàng đóng góp thành quả lao động cả một vụ mùa để sẻ chia với TP HCM nhưng cũng gặp khó về nhân công khi gấp rút thu hoạch, đóng thùng. Rất may đã có lực lượng đoàn viên, thanh niên của Đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Đắk Lắk vào cuộc. Hình ảnh chiến sĩ công an cùng dân thu hoạch rau củ, bốc vác hàng quà đang được cộng đồng mạng chia sẻ, để lại nhiều ấn tượng đẹp.



Người dân ở Quảng Nam cũng nhanh chóng đóng góp lương thực, thực phẩm nhưng việc chuyển đi thì không dễ. Song thật vui khi có nhà xe Khoa Nga của ông chủ trẻ Lê Tấn Khoa (huyện Duy Xuyên) lên tiếng tình nguyện vận chuyển hàng hóa miễn phí từ Quảng Nam vào TP HCM. "Có vất vả chút nhưng vui vì chia sẻ được với người dân vùng đang có dịch" - anh Khoa giải thích đơn giản như thế.



Rất nhiều tổ chức, đơn vị, nhóm thiện nguyện... từ các tỉnh dù đang có dịch Covid-19 nhưng vẫn tìm cách liên hệ với bạn bè ở TP HCM để mong được hỗ trợ vì hàng mang vào đến nơi rồi nhưng không biết kiếm đâu ra người để bốc xếp, rồi kho bãi, rồi tổ chức trao nhận sao cho đúng đối tượng?



Đúng là đã có những ngày đầu cao điểm giãn cách có khó khăn trong huy động lực lượng. Hàng quà, rau củ bà con vất vả gom góp gửi vào TP HCM nhưng có lúc chậm đến tay người nhận. Bây giờ thì khác, Thành Đoàn, Hội Phụ nữ, Công an, Quân đội và rất nhiều lực lượng của TP HCM đã chuẩn bị sẵn các kênh để tiếp nhận tặng phẩm. Kể cả lực lượng báo chí, như Báo Người Lao Động chẳng hạn, cũng có đồng thời 2 chương trình "Thực phẩm miễn phí cùng cả nước chống dịch" và "Tổ quốc cần, cả nước chung tay" làm cầu nối, kịp thời chuyển những phần quà thiết thực, nghĩa tình đến lực lượng tuyến đầu và người dân đang gặp khó khăn.



Chung tay, góp sức để những món quà thơm thảo đến được nơi cần đến. Chuyện nghĩa tình đang được dệt nên ngay chính trong những tháng ngày này, càng thêm niềm tin sẽ sớm cùng nhau vượt qua đại dịch.

LƯƠNG DUY CƯỜNG

(Dẫn nguồn NLĐO)