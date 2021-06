Thêm 1 triệu liều vaccine và phải tiêm càng nhanh càng tốt

Hôm qua 16.6, có thêm 1 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 do Nhật Bản tặng về đến Việt Nam. Trong lúc khó khăn và cực kỳ khẩn cấp này, 1 triệu liều vaccine thực sự là món quà vô cùng quý giá. Cảm ơn sự hào hiệp của Chính phủ và người dân Nhật bản.





Ảnh: Bloomberg



Quá quý giá vì cho đến nay, Việt Nam mới có khoảng 1,65 triệu người được tiêm chủng, gần 64.000 người trong số này đã tiêm đủ 2 mũi. Đây là con số quá nhỏ so với tổng dân số gần 100 triệu của Việt Nam. Cho nên, 1 triệu liều vaccine này phải được đưa vào tiêm cho người dân càng nhanh càng tốt. Với một triệu người được tiêm, thì sớm hơn một ngày cực kỳ quan trọng, mỗi một ngày đó sẽ tăng hiệu quả ngăn ngừa dịch bệnh lây lan, điều này ai cũng có thể thấy rõ.



Nhưng làm sao để tiêm cho nhanh mà vẫn đảm bảo được các yếu tố về an toàn, đúng đối tượng ưu tiên mới là điều đáng nói. Những đợt tiêm vaccine COVID-19 vừa qua đã giúp chúng ta có được những bài học kinh nghiệm để đưa ra các biện pháp chủ động trong các đợt tới. Từ nay, phải triển khai tiêm nhanh, thậm chí cả vài trăm nghìn liều mỗi ngày.



Đến bây giờ mà còn thăm dò chậm chạp, mỗi ngày chỉ tiêm được vài nghìn người thì đến bao giờ mới tiêm đủ cho 75% dân số và tất nhiên tiêm vaccine chậm thì không thể ngăn chặn dịch hiệu quả.



Tiêm nhanh 1 triệu liều cho thuần thục “kỹ năng” và ổn định mô hình, để tiêm nhanh, cực nhanh trên diện rộng khi vaccine về cả trăm triệu liều trong 6 tháng tới. Người dân được tạo điều kiện thuận lợi nhất để đi tiêm vaccine, được hỗ trợ hướng dẫn về an toàn sức khỏe, được lưu trữ hồ sơ chính xác cho việc xác lập “hộ chiếu vaccine” nếu cần.



Chúng ta nói quá nhiều về cách mạng công nghiệp lần thứ tư, về thời đại 4.0, thì đây là lúc để thực hiện trên thực tế. Sản xuất vaccine mới khó, còn triển khai tiêm vaccine cho nhanh chóng và an toàn không thể nói khó được.



Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đồng ý đề nghị của TPHCM về mua và nhập vaccine, nhưng cái lo là mua được nhanh không. TPHCM mới triển khai tiêm phòng mũi 1 cho hơn 64.000 người và hơn 10.000 người tiêm đủ 2 mũi, một con số quá nhỏ coi như không đáng kể với số dân. Vậy thì việc mua vaccine là khẩn cấp, nhưng tổ chức tiêm nhanh cho người dân thành phố cũng là việc cần lên phương án khẩn cấp.



Chúng ta bình tĩnh phòng, chống dịch, tự tin rằng sẽ kiểm soát, đẩy lùi được dịch. Nhưng kiểm soát và đẩy lùi sớm một ngày thì cứu được nền kinh tế khỏi bị thiệt hại một ngày, cứu người dân khỏi khổ cực một ngày, cứu nhiều doanh nghiệp khỏi sập tiệm trong một ngày.

https://laodong.vn/su-kien-binh-luan/them-1-trieu-lieu-vaccine-va-phai-tiem-cang-nhanh-cang-tot-921248.ldo



Theo Lê Thanh Phong (LĐO)