Thận trọng khi xin và 'share link'

Gần đây một số vụ việc liên quan cảnh giường chiếu của cá nhân bị phát tán trên mạng internet. Câu chuyện không chỉ dừng ở đó mà còn có hiện tượng nhiều người xin nguồn hoặc xin link (đường dẫn) liên quan vụ việc.



Mạng xã hội gần đây lan truyền clip, hình ảnh nhạy cảm của một diễn viên - ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH



Đa số các trường hợp những người trong clip nóng hoặc là nạn nhân của người kia hoặc có khi đều là nạn nhân của những kẻ phát tán. Có nhiều nguyên nhân lộ, lọt những clip nhạy cảm mang tính cá nhân.



Những vụ việc được cơ quan chức năng làm rõ trong thời gian gần đây có thể chỉ ra một số nguyên nhân khá phổ biến như: bị nhân vật trong clip cố tình tung ra để trả thù người từng là tình nhân hoặc để tống tiền. Nhưng cũng có những vụ việc bị lọt do điện thoại, camera an ninh hoặc máy tính... bị đánh cắp dữ liệu. Dù là nguyên nhân gì thì những nhân vật vô tình hay cố ý xuất hiện trong clip đều bị dư luận săm soi, xỉa xói.



Đáng buồn sau khi clip nhạy cảm bị lộ, lọt, lại có một số bộ phận xin link để có thể “mục sở thị” nội dung và chủ yếu dùng để “làm quà” cho những câu chuyện trên mạng xã hội.



Tương tự với câu chuyện “xin” link là share (chia sẻ) những đường link có nội dung không đúng sự thật, hoặc chưa được xác minh từ những website thiếu tính chính danh, thiếu tính tin cậy; hoặc chia sẻ công văn, tài liệu được làm giả... thông qua những phần mềm nhắn tin mà phổ biến trong thời gian qua là những thông tin thất thiệt liên quan dịch bệnh Covid-19.



Song ít người nghĩ đến hậu quả, rằng hành vi vô tình hay cố ý xin link, hoặc cung cấp đường link nhạy cảm, sai sự thật... đã tiếp tay vi phạm thuần phong mỹ tục, vi phạm quyền nhân thân của người khác, cũng như góp phần lan tỏa những thông tin thất thiệt.



Những hành vi vi phạm này có thể bị xử phạt hành chính lên đến vài chục triệu đồng cũng như bị xử lý hình sự, nếu đủ cơ sở. Do vậy, hãy thận trọng trong việc “xin”, share link.

Theo Quang Nhật (TNO)