Sức mạnh kết đoàn

(GLO)- Quỹ vắc xin phòng Covid-19 đã chính thức ra mắt cuối tuần qua. Đây là sự kiện thu hút sự quan tâm của toàn xã hội. Hơn 5.600 tỷ đồng đã được các doanh nghiệp, tổ chức, đoàn thể xã hội cam kết đóng góp, chung tay cùng Chính phủ chống dịch. Nói như Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thì đó là “Quỹ của lòng nhân ái, tinh thần đoàn kết, niềm tin, của trái tim kết nối trái tim”.



“Chỉ có ở đất nước tôi!”, “Tuyệt vời quá Việt Nam ơi!”, “Mong tất cả người dân Việt Nam sẽ được tiêm vắc xin phòng dịch Covid-19”... là những dòng trạng thái xuất hiện trên nhiều trang mạng xã hội; dưới các tin, bài về lễ ra mắt Quỹ vắc xin phòng Covid-19 tối 5-6 tại Hà Nội. Đó là niềm tự hào, là vinh dự và trách nhiệm của người dân Việt Nam mỗi khi đất nước gặp khó khăn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng hoa và giấy chứng nhận cho các cá nhân, tổ chức đóng góp vào Quỹ vắc xin phòng Covid-19. Ảnh: Nhật Bắc/TNO



Chúng ta cũng đã nhiều lần tổ chức các đợt quyên góp giúp đỡ đồng bào bị thiên tai, quyên góp giúp đỡ người nghèo... Nhưng có lẽ, đêm quyên góp cho Quỹ vắc xin phòng Covid-19 lần này đã khác. Đó là cuộc quyên góp vì sự an toàn cho tính mạng toàn dân. Thủ tướng Chính phủ đã rất xúc động khi nhắc tới những việc làm đầy nghĩa tình của người dân cả nước khi không tính toán thiệt hơn, không nề hà tuổi tác, bất kể sang hèn, bằng ý thức trách nhiệm với cộng đồng, bằng tình thương, sự sẻ chia đã góp công, góp của cùng Chính phủ chống dịch.



Không xúc động sao được khi giữa khó khăn vì đại dịch, các doanh nghiệp vẫn đóng góp hàng chục, hàng trăm tỷ đồng cho Quỹ vắc xin phòng Covid-19. Không xúc động sao được đó là những đồng tiền thiện nguyện của tín đồ các tôn giáo, tiền tiết kiệm của người già, cán bộ về hưu, tiền “đập heo” của các em nhỏ... mỗi người một cách, ai cũng muốn góp một phần nhỏ bé của mình cho cuộc chiến chống dịch của Chính phủ, sẻ chia một phần khó khăn với đội ngũ thầy thuốc, những chiến sĩ chống dịch trên tuyến đầu.



Đất nước đang gồng mình trước sự lây lan của đợt bùng phát dịch Covid-19 lần thứ 4. Dẫu chúng ta tự tin là đang dần kiểm soát được dịch bệnh nhưng số ca nhiễm Covid-19 đã lên trên 9.100 người, hơn 50 người đã tử vong và dường như vẫn chưa dừng lại. Điều đó cho thấy, cần phải chủ động ngăn chặn nguồn lây. Cách duy nhất là thực hiện được miễn dịch cộng đồng. Muốn vậy thì phải có vắc xin. Mà vắc xin là tiền và chúng ta phải mua bằng rất nhiều tiền.



Việt Nam đề ra mục tiêu đến cuối năm nay bao phủ vắc xin cho ít nhất 2/3 dân số. Chúng ta cần khoảng 150 triệu liều vắc xin phòng Covid-19 để tiêm cho khoảng 75 triệu dân với kinh phí ước khoảng 25.000 tỷ đồng. Trong bối cảnh ngân sách nhà nước có hạn, hơn lúc nào hết, sự chung sức, đồng lòng của toàn xã hội với Chính phủ là điều hết sức cần thiết.



Hơn 5.600 tỷ đồng đã được các doanh nghiệp, tổ chức, đoàn thể xã hội cam kết đóng góp. Đến thời điểm hiện tại, gần một nửa số đó đã được chuyển vào tài khoản của Quỹ và dòng tiền vẫn tiếp tục chuyển vào trong những ngày tới. Hy vọng, cùng với 12.000 tỷ đồng ngân sách được Quốc hội thông qua có thể giúp Chính phủ hoàn thành mục tiêu bao phủ vắc xin cho người dân.



Dư luận quốc tế đánh giá cao sự sáng tạo của Chính phủ Việt Nam và ý thức trách nhiệm, tinh thần đoàn kết của Nhân dân Việt Nam trước đại dịch. Đồng thời cho rằng, Quỹ vắc xin phòng Covid-19 của Việt Nam có tính thực tiễn, chủ động, linh hoạt trong việc ứng phó với dịch bệnh. Việc đa dạng hóa nguồn vắc xin bao gồm cả đầu tư, phát triển trong nước và xã hội hóa sẽ góp phần đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng. Quỹ vắc xin phòng Covid-19 của Việt Nam cũng phù hợp với sáng kiến vắc xin toàn cầu, góp phần quan trọng trong cuộc chiến chống đại dịch và bảo vệ chuỗi cung ứng sản xuất.



“Một cây làm chẳng nên non. Ba cây chụm lại nên hòn núi cao”. Lòng nhân ái, tinh thần đoàn kết, niềm tin từ sự kết nối triệu triệu trái tim người Việt sẽ giúp chúng ta vượt qua khó khăn, thử thách. Bài học về tinh thần dân tộc, về truyền thống kết đoàn luôn là nguồn sức mạnh vô biên góp phần tạo nên một Việt Nam chiến thắng trong cuộc chiến đầy cam go với đại dịch Covid-19 lần này!



ĐÌNH CƯƠNG