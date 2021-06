Bàn tay đưa ra đúng lúc

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP HCM vừa trình lên UBND TP HCM gói an sinh xã hội để hỗ trợ doanh nghiệp (DN) và người lao động (NLĐ) bị tác động bởi dịch Covid-19.



Đây là gói an sinh xã hội lần thứ hai TP HCM sẽ triển khai sau gói an sinh xã hội đã thực hiện trong đợt dịch đầu tiên vào năm 2020. Gói an sinh xã hội này sẽ được UBND TP trình HĐND TP HCM thông qua tại kỳ họp HĐND TP vào cuối tháng 6 -2021, dự kiến sẽ chi hơn 1.075 tỉ đồng đến tay hơn 500.000 người và hàng ngàn DN.



Cũng trong những ngày này, chương trình "Tổ quốc cần, cả nước chung tay" do Báo Người Lao Động phát động quyên góp trên ví điện tử MoMo, sau 23 ngày đã có hơn 22.000 lượt nhà hảo tâm tham gia tiếp sức cho lực lượng tuyến đầu với số tiền gần 800 triệu đồng, với niềm tin góp phần đưa Việt Nam chiến thắng đại dịch, cuộc sống trở lại bình thường.



Bên cạnh chương trình này, từ ngày 1-6, Báo Người Lao Động phát động chương trình "Thực phẩm miễn phí cùng cả nước chống dịch" nhằm hỗ trợ người lao động nghèo, người gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh. Chương trình này tiếp nối kinh nghiệm và thành quả của chương trình "ATM thực phẩm miễn phí" Báo Người Lao Động thực hiện rất thành công vào tháng 4-2020. Vào thời điểm đó, Ban Biên tập Báo Người Lao Động phát động chương trình "ATM thực phẩm miễn phí" dành cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, những người tàn tật, cơ nhỡ. Báo đã đưa vào vận hành và chuyển giao 3 cây ATM thực phẩm miễn phí ở TP HCM, TP Hà Nội và bàn giao 1 cây ATM thực phẩm miễn phí cho Quận ủy, UBND quận 12, TP HCM.



Ủng hộ chương trình này, đã có đông đảo DN, cơ sở sản xuất, người dân tiếp sức Báo Người Lao Động, đóng góp gạo, thực phẩm… giúp hàng ngàn người nghèo qua được những ngày khó ngặt vì mất việc, không có thu nhập. Hình ảnh người nghèo, cơ nhỡ tại TP HCM xếp hàng, nhận gạo, thực phẩm từ các cây ATM với sự xúc động, vui mừng càng thêm quý giá tình nghĩa đồng bào, đùm bọc nhau trong hoạn nạn. Có gạo, có thức ăn, bữa cơm của người nghèo trong mùa dịch không chỉ qua ngày mà còn ngon miệng, đủ chất khi có cá hộp, trứng chiên, xúc xích…



Lần này, các DN và những nhà hảo tâm tiếp tục đồng hành với Báo Người Lao Động trong chương trình "Thực phẩm miễn phí cùng cả nước chống dịch" để những phận người khó khăn, cơ nhỡ được ấm lòng, đi qua những ngày khốn khó bởi dịch Covid-19.



Cha ông ta thường nói "Hoạn nạn mới tỏ lòng nhau". Những khi vấp ngã hay khó khăn lúc trèo đèo vượt suối, lúc đối mặt gian nan, cần sự tiếp sức thì bàn tay đưa ra đúng lúc là sự hỗ trợ kịp thời, giúp người trên hành trình đứng vững hoặc có thêm điểm tựa, động lực để đi tới. Đại dịch tràn qua, DN điêu đứng, người lao động tự do, người lao động trong nhà máy mất việc làm, thiếu việc làm… cũng như người đang hụt hơi trên cuộc hành trình. Một sự hỗ trợ từ gói an sinh xã hội của TP HCM, những hoạt động chăm lo đoàn viên - lao động của tổ chức Công đoàn TP HCM hay sự tiếp sức người dân, người lao động từ Báo Người Lao Động và các DN, nhà hảo tâm… như những bàn tay đưa ra đúng lúc, kịp thời, đều đáng trân trọng.



Đại dịch sẽ qua đi, song những giá trị tốt đẹp của đời sống và niềm tin về tình người mãi vẹn nguyên.

Theo HOÀNG HOA (NLĐO)