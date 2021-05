Triển khai "thần tốc" tiêm vaccine cho công nhân!

Bắc Giang đã triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho khoảng 300 công nhân Công ty TNHH Fuhong Precision Component, khu công nghiệp Đình Trám vào chiều 27.5. Cùng ngày, 96 công nhân đầu tiên ở Bắc Ninh cũng được tiêm vaccine COVID-19.



Như vậy, tiêm vaccine cho công nhân không còn là đề xuất mà đã hành động, thực tế cho thấy chúng ta cần phải chọn lựa đối tượng nào là ưu tiên.



Thực tế còn cho chúng ta thấy, con số gần 400 công nhân của hai địa phương được tiêm vaccine quá nhỏ so với hàng vạn lao động trong các nhà máy, khu công nghiệp hiện nay. Cho nên, phải “thần tốc” trong việc triển khai tiêm vaccine cho công nhân.



Thực tế cũng cho chúng ta thấy, mua đủ vaccine để tiêm cho toàn dân là một gánh nặng quá lớn cho ngân sách, cần có sự chia sẻ, hỗ trợ từ cộng đồng. Vì vậy, Báo Lao Động phát động chương trình “Triệu liều vaccine cho người lao động nghèo”. Rất nhiều công nhân không có điều kiện tiếp cận được vaccine, họ cần sự giúp đỡ từ những tấm lòng hảo tâm, những con người hào hiệp.



Xét cho cùng, giúp đỡ cho công nhân tiêm vaccine cũng chính là bảo vệ cho cả cộng đồng xã hội.



Chúng ta thử hình dung, nếu dịch bùng phát trong các khu công nghiệp thuộc các tỉnh, thành tập trung nhiều nhà máy, khu công nghiệp thì nguy hiểm đến mức nào. Có nhiều nhà máy có chục vạn công nhân, nếu như bị lây nhiễm thì không thể nào kiểm soát nổi.



Nếu vì dịch mà phải đóng cửa các khu công nghiệp, thì đứt gãy sản xuất trên diện rộng, không chỉ là tổn thất cho doanh nghiệp, mà ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế.



Ưu tiên tiêm vaccine cho công nhân lao động tại các doanh nghiệp, khu công nghiệp tập trung là đúng đắn, phù hợp với thực tế. Không thể để lây lan dịch bệnh trong nhà máy, phải bảo vệ sức khỏe cho người lao động, bảo vệ sản xuất. Giữ vững được sản xuất, xuất khẩu mới giữ vững tăng trưởng. Ngay sau khi phát động chương trình, Báo Lao Động đã nhận được sự hưởng ứng của nhiều cá nhân và tổ chức, trong đó có Công đoàn Ngân hàng Việt Nam ủng hộ 10 tỉ đồng, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam ủng hộ 700 triệu đồng. Rất cảm ơn sự hỗ trợ nhanh chóng và nhiệt tình của quý cơ quan.



Triệu liều vaccine đến với công nhân nghèo, cùng với nhiều nguồn kinh phí khác ưu tiên vaccine cho người lao động trong các khu công nghiệp, thì chắc chắn sẽ đảm bảo an toàn cho một phần dân số và giữ vững được sản xuất.



Việt Nam dứt khoát đảm bảo mục tiêu kép, muốn đạt được thì phải bảo đảm an toàn cho công nhân.

