Covid có biết tránh ai đâu!

Hôm qua, tôi đã không thể ngăn được nước mắt khi nghe đoạn ghi âm chia sẻ của 2 cậu học sinh lớp 12 mắc Covid-19 liên quan đến ổ dịch đám cưới ở xã Mão Điền, H.Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.



Đang vừa phải điều trị bệnh, vừa lo ôn thi lớp 12 để “khỏi quên kiến thức” nhưng các cậu bé không hề lo lắng cho tình trạng bản thân mình mà “em chỉ buồn, lo cho bố mẹ em ở nhà bị người ta nói này kia, dân làng đồn thổi ghê lắm, người ta trách em sao mang dịch về cho cả làng”.



Một cậu bé khác nói giọng như sắp khóc: “Mỗi ngày em nhận hàng chục cuộc điện thoại, tin nhắn trách móc, có bạn còn nhắn, không bạn bè gì nữa nhé, mày làm chúng tao phải đi cách ly”. “Em chỉ mong mọi người thấu hiểu, bị thế này không phải bọn em mong muốn, bọn em không muốn mang dịch bệnh về cho dân làng”, 2 cậu bé cùng có chung mong muốn. Là người lớn, bạn có đau lòng khi nghe những chia sẻ này của con trẻ! Chúng không chỉ sốc vì vô tình bị nhiễm bệnh mà chúng sốc vì thái độ kỳ thị của bạn bè, hàng xóm, của người lớn.



Bạn và tôi, ai mà không sợ hãi sức tàn phá của con vi rút SARS-CoV-2 quái ác, cũng từng rất bất bình với những người không chấp hành quy định về cách ly, gian dối khi khai báo y tế, làm lây lan dịch bệnh. Nhưng chúng ta cũng cần phân biệt rõ ràng giữa việc lên án hành vi vi phạm các quy định phòng chống dịch (pháp luật cần xử lý nghiêm) với việc chia sẻ tâm lý cùng các bệnh nhân nhiễm bệnh và thân nhân họ.



Nỗi sợ hãi và lo lắng về vi rút là có thật. Nhưng thực tế thì vi rút không biết tránh người này, va người kia, mà bất kỳ ai cũng có thể bị nhiễm bệnh, vì bất kỳ một tiếp xúc không an toàn nào đó. Nếu chúng ta mang những người nhiễm bệnh ra để bàn luận như cách mà dân làng làm trong câu chuyện của 2 cậu bé kể trên, hẳn nhiên không giúp đẩy lùi dịch bệnh mà chỉ làm cho tình hình dịch bệnh trở nên trầm trọng hơn. Tại sao vậy? Tại vì, thái độ kỳ thị của cộng đồng sẽ khiến cho một người có nguy cơ ngại chủ động tìm kiếm sự chăm sóc y tế hoặc làm xét nghiệm; tránh tuân thủ các biện pháp can thiệp (tự cách ly chẳng hạn). Điều này sẽ dẫn tới việc bỏ sót người mắc bệnh, gia tăng số người tiếp xúc không an toàn, khiến việc xử lý dịch bùng phát càng trở nên khó khăn hơn. Vi rút SARS-CoV-2 nguy hiểm, nhưng việc kỳ thị với người nhiễm vi rút cũng nguy hiểm không kém.



Không ai có lỗi khi đại dịch Covid-19 bùng phát và tất cả chúng ta phải cùng nhau đoàn kết để chấm dứt đại dịch này. Đây là thời điểm thích hợp nhắc nhở lẫn nhau để trở thành một công dân văn minh. Hãy chấp hành các quy định phòng chống dịch của Chính phủ, tuân thủ các khuyến cáo của Bộ Y tế và trở thành những người hàng xóm tử tế.

Theo An Nguyên (TNO)