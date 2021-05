Chống dịch cứ chống thật tốt, làm ăn vẫn phải thật nỗ lực

Trao đổi với phóng viên Lao Động, ông Nguyễn Văn Lanh - Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An khẳng định, trong tương lai, người dân, doanh nghiệp và chính quyền cần xác định chung sống lâu dài với dịch trong trạng thái “bình thường mới”. Ông Lanh cho biết: Hội An đã gỡ bỏ quyết định tạm dừng một số loại hình dịch vụ kinh doanh, tạo sinh kế cho người dân.





Các doanh nghiệp ở Đà Nẵng vẫn hoạt động sản xuất bình thường trong tình hình dịch bệnh COVID-19. Ảnh: Tường Minh





Riêng Quảng Bình, từ 0 giờ ngày 29.5, hoạt động tham quan, du lịch, vui chơi ở tỉnh Quảng Bình được mở cửa trở lại phục vụ khách nội tỉnh. Kinh doanh dịch vụ không thiết yếu cũng được hoạt động trở lại với quy mô dưới 20 người.



Bà con có thể đến tham quan động Phong Nha, động Tiên Sơn, động Thiên Đường, suối nước Moọc, sông Chày - hang Tối, vườn thực vật, thung lũng Hava, công viên Ozo Treetop, thác Mơ, Bảo tàng tổng hợp tỉnh, các di tích văn hóa - lịch sử, tín ngưỡng, tôn giáo; các điểm vui chơi, giải trí, khu vui chơi trẻ em.



Hai địa phương trên đã chủ động tạo điều kiện cho người dân buôn bán làm ăn, sản xuất kinh doanh khi đánh giá đã kiểm soát được dịch COVID-19. Đây là quyết định đúng đắn, rất đáng khuyến khích đối với nhiều tỉnh, thành khác, nơi đang an toàn về dịch bệnh.



Tại hội nghị trực tuyến toàn quốc về tình hình, giải pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 ngày 29.5, Thủ tướng Phạm Minh Chính đưa ra 11 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, trong đó có nhiệm vụ phải tập trung bảo đảm sản xuất kinh doanh, nhất là trong các KCN và các lĩnh vực dịch vụ.



Làm việc với tỉnh Bắc Giang chiều 29.5, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo phải vừa sản xuất, vừa kinh doanh, vừa chống dịch. Có nghĩa là ngay cả ở vùng dịch, cũng phải bảo đảm được hoạt động sản xuất trong điều kiện có thể.



Trên tinh thần chỉ đạo này, các địa phương phải vận động, sáng tạo, linh hoạt trong điều hành để tạo điều kiện tối đa cho người dân buôn bán làm ăn, sản xuất kinh doanh. Nhiều địa phương không có ổ dịch bùng phát, thì mở cửa cho người dân tham quan du lịch, vui chơi giải trí, tất nhiên phải đảm bảo nghiêm ngặt các quy định phòng dịch.



Bình tĩnh trước dịch, vẫn chống dịch thật tốt nhưng làm ăn vẫn hiệu quả, đó mới là quản lý điều hành giỏi. Nếu cứ co lại, cấm cản quá mức cần thiết, thì có thể đảm bảo an toàn phòng dịch nhưng ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của người dân.



Thêm một việc nữa cần bàn, đó là “hộ chiếu vaccine”, nếu như chưa tính đến chuyện quốc tế thì thực hiện trong nước. Đó là những ai đã tiêm vaccine thì sẽ được khuyến khích đi du lịch, tạo điều kiện trong lưu trú, tham quan. Đây cũng là cách giải cứu ngành du lịch, dịch vụ qua cơn nguy biến.





