Xăng giả: Petrolimex thật sự "không liên quan"?

Trong phản ứng gần như tức thì, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) khẳng định sai phạm của Giám đốc Petrolimex Long An Lương Đình Tiến là hoạt động kinh tế, xã hội “với tư cách cá nhân”. Các sai phạm này “không liên quan” gì đến hoạt động của Petrolimex cũng như Petrolimex Long An nói riêng.



Petrolimex cũng giải thích rằng: Toàn bộ nguồn xăng dầu Petrolimex Long An kinh doanh đều do Petrolimex cung cấp. Các công ty thành viên không được phép nhập mua từ nguồn khác". Petrolimex Long An cũng “không cho thuê kho, phương tiện để sản xuất và vận chuyển liên quan đến đường dây sản xuất xăng giả”.



Phải nói đại án xăng giả - đã được đưa vào diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi và chỉ đạo - đang có những tình tiết rất... drama.



Từ việc đưa hối lộ qua “hộp thư chết”, giao tiền bí mật với những “cục tiền hàng tháng” hay qua những tài khoản thông nhau, cho đến dấu hiệu buông lỏng quản lý, bảo kê, tiếp tay diễn ra từ lâu, trên quy mô rộng. Và giờ, là một giám đốc Petrolimex bị bắt giữ.



Trên Lao Động, PGS.TS. Ngô Trí Long, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu thị trường giá cả (Bộ Tài chính) tính toán: Với tỷ lệ thuế, phí chiếm đến 40 - 60% giá xăng dầu, các đối tượng lãi tương ứng 60% với xăng và 40% với dầu. Còn nếu làm giả, thì lãi thêm 10 - 15% nữa. Đúng là “buôn 1 lãi 10”.



8.000 đồng “lãi” mỗi lít xăng giả, chưa kể chiết khấu 1.100 đến 1.200 đồng/lít, tính ra, cứ mỗi chuyến tàu 10.000m3, các đối tượng kiếm đến hàng chục tỉ đồng.



2,7 triệu lít là bao nhiêu? Là kinh khủng.



Về logic mà nói, xăng dầu dù là lậu hay giả chắc chắn chỉ có thể tiêu thụ qua các cây xăng. Trong khi đó, đang thật sự tồn tại tình trạng không ít đầu mối nhập ít hơn 25.000m3/tấn/năm. Đây là con số mà Tuổi trẻ Online, dẫn tính toán của một chuyên gia trong lĩnh vực xăng dầu - để khẳng định là mức tối thiếu để một đầu mối xăng dầu có thể sống được. Và vị chuyên gia đặt câu hỏi nhập ít như thế “không biết họ sống bằng gì”.



Xăng giả, xăng lậu mà ông Lương Đình Tiến buôn lậu có liên quan gì đến những cây xăng của Petrolimex? Hay chỉ bán ở những cây xăng của cá nhân ông?



Còn quá sớm để trả lời hay khẳng định bất cứ điều gì. Nhưng điều đó sẽ sáng tỏ. Sớm thôi.



