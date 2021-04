Say rượu cầm lái cũng như ngáo đá cầm dao giết người

Đã có nhiều trường hợp lái xe sau khi uống rượu bia, có người say không biết trời đất, đến khi gây tai nạn mới tỉnh.



Lái xe say rượu gây tai nạn liên hoàn tại huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, ngày 9.4. Ảnh: Công Huy





Ngày 9.4, Châu Văn Ánh điều khiển ôtô 7 chỗ BKS 92A-183.25 lưu thông trên đường ĐH03 theo hướng từ xã Đại An đi Đại Cường (huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam). Khi qua địa phận thôn Phú Hòa, Ánh đâm vào 4 xe máy và va chạm với một xe tải chạy ngược chiều. Hậu quả, 2 người tử vong tại chỗ và 5 người bị thương.



Một vụ tai nạn bất thường, khi tài xế ôtô "càn quét" 4 xe máy.



Bất thường vì, sau khi Châu Văn Ánh (46 tuổi, trú thôn Tây Gia, xã Đại Minh, huyện Đại Lộc) đến tự thú, công an kiểm tra, và xác định có nồng độ cồn trong máu, chứng tỏ Ánh đã uống bia rượu trước khi lái xe.



Điểm lại các vụ tài xế đâm liên hoàn nhiều xe máy trên đường, phần lớn là những người đã say bia rượu, mất kiểm soát.



Chỉ vì cuộc nhậu của mình, mà bao nhiêu gia đình đau khổ, mất mát, chia ly. Những cái chết oan uổng, tức tưởi, những người bị thương tật, có thể tàn phế suốt đời.



Uống rượu bia là quyền của cá nhân, nhưng không ai có quyền uống rượu bia để "giết" người. Xét cho cùng, say rượu mà cầm lái chẳng khác gì những tên ngáo đá cầm dao giết người.



Một thông tin xấu, quý 1/2021 (tính từ ngày 15.12.2020 đến 14.3.2021), cả nước xảy ra 3.206 vụ tai nạn giao thông làm chết 1.672 người, bị thương 2.386 người. Có 30 tỉnh có số người chết do tai nạn giao thông tăng so với cùng kỳ 2020.



Trong số vụ tai nạn giao thông trên, bao nhiêu vụ có nguyên nhân từ tài xế lái xe sau khi uống rượu bia? Cần có những số liệu cụ thể để phân tích nguyên nhân, từ đó đưa ra các biện pháp ngăn chặn hiệu quả.



Cho nên, để ngăn chặn tệ nạn này, thảm họa này, cảnh sát giao thông tuần tra, kiểm soát và xử lý thẳng tay các trường hợp lái xe sau khi uống rượu bia. Không chỉ ôtô, mà đi xe máy có hơi men cũng xử.



Đánh vào túi tiền, không kể ai, không xin xỏ, không than nghèo kể khổ. Phạt "kịch" khung, thông tin trên báo chí, để các ma men khác lấy đó mà tự răn.



Xét cho cùng, đó cũng là cách để cứu mạng những người hay uống rượu bia và cũng cứu mạng biết bao người dân vô tội.

https://laodong.vn/su-kien-binh-luan/say-ruou-cam-lai-cung-nhu-ngao-da-cam-dao-giet-nguoi-897483.ldo



Theo Lê Thanh Phong (LĐO)