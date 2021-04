Kỳ nghỉ lễ… có ý thức

Ấn Độ tiếp tục lập “kỷ lục” buồn khi Bộ Y tế nước này ngày 29-4 thông báo trong 24 giờ qua, hơn 3.600 ca tử vong và gần 380.000 ca mắc Covid-19 mới, mức tăng lớn nhất trong hơn 1 tuần qua. Tổng số ca mắc Covid-19 tại quốc gia Nam Á này đã vượt con số 18 triệu.



Báo chí Ấn Độ đã mô tả đợt bùng phát dịch lần này là “cơn sóng thần” ập vào quốc gia gần 1,4 tỷ dân. Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), ngoài lý do biến thể của virus SARS-CoV-2 làm tăng khả năng lây nhiễm, chính sự chủ quan đã khiến Ấn Độ bị làn sóng dịch thứ 2 cuốn chìm.



Hơn 1 tháng trước đây, khi số ca mắc Covid-19 giảm, giới chức Ấn Độ đã tự tin cho rằng quốc gia Nam Á này đã khống chế được dịch. Và rồi với tâm lý đó, đa số người dân không thực hiện các biện pháp an toàn về mặt y tế. Các cuộc tụ tập đông đảo mang tính tôn giáo, chính trị, các lễ hội mùa xuân quy tụ hàng trăm ngàn, thậm chí là cả triệu người, suốt dọc con sông Hằng đã khiến Ấn Độ phải trở về với thực tế. Giờ đây, trong lúc các lò thiêu xác bệnh nhân bị thiệt mạng bởi virus SARS-CoV-2 được dựng lên ngoài trời đỏ lửa ngày đêm, hàng ngàn bệnh nhân khác vẫn nằm trên vỉa hè chờ được tiếp ôxy. Virus SARS-CoV-2 đã len lỏi đến cả các vùng nông thôn hẻo lánh của quốc gia Nam Á.



Cộng đồng quốc tế hướng về Ấn Độ, sẵn sàng hỗ trợ đất nước này vượt qua khó khăn và đều cầu mong không một quốc gia nào trên thế giới phải rơi vào thảm cảnh tương tự. Để mong muốn có thể thành hiện thực, bên cạnh các giải pháp chống dịch phù hợp được hoạch định bởi chính phủ mỗi nước, ý thức của người dân trong phòng dịch đóng góp phần cực kỳ quan trọng trong thành quả chống Covid-19 của mỗi quốc gia.



Việt Nam bắt đầu bước vào kỳ nghỉ lễ kéo dài 4 ngày. Mong muốn được đi du lịch, thăm người thân… để xả hơi sau những ngày làm việc căng thẳng là nhu cầu chính đáng của mỗi người dân. Nhưng trong bối cảnh dịch bệnh ở các nước quốc gia láng giềng như Campuchia, Lào… đang diễn biến phức tạp, những chuyến đi đó tiềm ẩn nhiều rủi ro. Dù được nhiều quốc gia, tổ chức ghi nhận đang kiểm soát tốt bệnh dịch, nhưng cũng cần nhớ rằng Việt Nam đang ở trong tình trạng “bình thường mới” và do đó chúng ta không thể thoải mái như “bình thường cũ”. Mọi người luôn phải ý thức rằng dịch bệnh vẫn còn đó và khả năng bị nhiễm virus SARS-CoV-2 là thường trực.



Việc đi lại, tiếp xúc hàng ngày, tụ tập đông người luôn mang đến nguy cơ lây nhiễm bệnh. Vì vậy, trong các sinh hoạt thường nhật, việc thực hiện biện pháp phòng dịch, tuân thủ 5K là tối cần thiết. Đặc biệt, trong dịp nghỉ lễ này, hãy xả hơi có ý thức để những ngày vui không kéo theo những ngày mệt mỏi, “hết hơi” của cả cộng đồng.



Theo MINH CHÂU (SGGPO)