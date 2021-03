Việt Nam xứng đáng là điểm đến an toàn nhất thế giới

Gần như tất cả các nước trong khu vực ASEAN đều tung chiến dịch quảng bá điểm đến an toàn để chuẩn bị cho thu hút du lịch hậu đại dịch. Chắc chắn dịch COVID-19 chưa chấm dứt hoàn toàn, nhưng trước tình hình tiêm vaccine đang được triển khai ở nhiều quốc gia, thì khả năng mở cửa du lịch quốc tế là khả thi.



Khả năng mở cửa du lịch quốc tế là khả thi. Ảnh Thanh Chung



Cho nên, chuẩn bị truyền thông về sự an toàn của đất nước mình để du khách quốc tế ưu tiên lựa chọn là cần thiết và phải thực hiện ngay. Đợi đến khi họ xách ba lô lên đường rồi, mới giới thiệu thì đã quá muộn.

Nhưng giới thiệu về mình như thế nào để có sức thuyết phục hơn các quốc gia khác là câu chuyện của trí tuệ, bắt buộc phải đầu tư nhiều dự án mang tầm quốc gia. Ví dụ như Thái Lan có dự án Amazing Thailand Safety and Health Administration, Malaysia có Clean and Safe Malaysia, Singapore có Chứng nhận An toàn SG Clean. Sự đầu tư bài bản này nhằm xây dựng lòng tin của du khách để họ ưu tiên “đặt vé”.

Việt Nam được thế giới biết đến là một trong những quốc gia kiểm soát dịch COVID-19 hiệu quả nhất, đó là ưu thế đầu tiên để triển khai các dự án truyền thông về điểm đến an toàn. Chúng ta tiếp tục nói về kết quả phòng chống dịch, đặc biệt là đợt dịch bùng phát mới nhất tại Hải Dương, khoanh vùng và dập dịch, không để lây lan.

Không sự thuyết phục nào bằng thông tin về tiêm vaccine, cần phải đẩy nhanh các hợp đồng mua vaccine và tổ chức tiêm nhanh chóng, nâng tỉ lệ người dân được tiêm càng cao càng tốt. Cùng với tiêm vaccine là tiếp tục đưa ra các biện pháp phòng chống dịch có hiệu quả, đảm bảo an toàn tối đa cho người dân, du khách.

Muốn cho du khách bốn phương tin tưởng Việt Nam là điểm đến an toàn, thì ngành du lịch Việt Nam phải có cú hích để bùng nổ du lịch nội địa. Từ đây đến hè, thị trường du lịch nội địa sôi động, đầy sinh khí. Các hãng du lịch phải có sáng kiến, tạo ra nhiều sản phẩm mới để thu hút du khách, người dân cũng xách ba lô lên mà đi. Mỗi người tiêu xài một chút tùy theo khả năng của mình là góp phần thực hiện thành công “mục tiêu kép”.

Việt Nam phòng chống dịch COVID-19 xuất sắc, số người mắc bệnh và tử vong rất thấp chứng minh điều này. Việt Nam có nhiều tỉnh thành với nhiều danh lam thắng cảnh, di sản thiên nhiên và văn hóa thế giới như Quảng Ninh, Quảng Bình, Huế, Hội An, nhiều hòn đảo nổi tiếng như Phú Quốc, Côn Đảo, Lý Sơn..., những nơi đó đều kiểm soát dịch rất tốt.

Không phải đối với khu vực ASEAN, Việt Nam xứng đáng là một trong những điểm đến an toàn nhất thế giới, nhưng chúng ta phải có nhiều dự án truyền thông đúng tầm để thế giới biết rõ điều này.

LÊ THANH PHONG (LĐO)