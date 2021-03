NÓI THẲNG: Ông Võ Hoàng Yên có là "thần y"?

"Thần y" Võ Hoàng Yên có chữa được bệnh như lời đồn thổi là câu hỏi mà ngành y tế, cơ quan công an cần trả lời rõ ràng để người dân được biết.



Vợ chồng ông Huỳnh Uy Dũng (Dũng "lò vôi") và bà Nguyễn Phương Hằng đã có buổi đối chất với ông Võ Hoàng Yên tại hội sở Trung ương Tịnh độ cư sĩ Phật hội Việt Nam (quận 6, TP HCM), yêu cầu Trung ương Tịnh độ cư sĩ Phật hội Việt Nam trục xuất ông Võ Hoàng Yên và giao Hưng An Tự (ngôi chùa do vợ chồng bà Hằng phát tâm xây dựng) cho chức sắc uy tín của Phật hội quản lý.



Tại buổi đối chất này, ông Huỳnh Uy Dũng phát hiện vị lương y này có nhiều vấn đề nghi ngờ như không có bằng cấp; bán phiếu chữa bệnh, cũng như việc thực hiện từ thiện cũng có nhiều khuất tất, chiếm đoạt tài sản của vợ chồng ông.



Chiều ngày 3-3, bà Nguyễn Phương Hằng đã chính thức ký đơn tố cáo ông Võ Hoàng Yên có hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" của vợ chồng bà, gửi đến cơ quan chức năng.



Đây là chuyện của cá nhân vợ chồng ông Huỳnh Uy Dũng và ông Võ Hoàng Yên. Vì họ đều là người nổi tiếng, vì thế dư luận quan tâm, ồn ào rồi cũng sẽ qua.



Điều đáng lưu ý ở đây, là một người vốn tin tưởng ông Võ Hoàng Yên là một "thần y" như ông Huỳnh Uy Dũng, từng muốn xây dựng cơ sở ở Bình Phước để "thần y" Võ Hoàng Yên chữa bệnh cứu người, nay lại đặt nghi vấn: "Tại sao một lương y giỏi không chữa bệnh cố định một chỗ để bá tánh đến chữa trị, mà lại chữa chạy khắp nơi kiểu thoắt ẩn, thoắt hiện? Phải chăng đây là cách của ông Yên nhằm trốn tránh trách nhiệm về hiệu quả chữa trị?".



Nghi vấn của ông Dũng "lò vôi" xuất phát trên thực tế là trong nhiều năm qua có không ít bệnh nhân và bác sĩ có nghi ngờ tương tự về cách "thần y" Võ Hoàng Yên chữa bệnh.



Qua trang fanpage của "thần y" Võ Hoàng Yên và những lời đồn thổi trong suốt nhiều năm "chữa bệnh di động" của ông Yên, nhiều người cho rằng "thần y" Võ Hoàng Yên chữa bệnh cứu người "như thần"!



Thực tế có đúng như vậy hay không, khi mà chẳng cần thuốc men gì, ông Võ Hoàng Yên chữa bệnh "như thần", đặc biệt là các bệnh như câm điếc, bại liệt, tai biến, thậm chí thụt lưỡi…, chỉ cần bấm huyệt, giật lưỡi, là bệnh nhân khỏi ngay!



Để viết bài này, người viết đã xem các clip mà "thần y" Yên chữa bệnh. Ví dụ như "thần y" chữa bệnh cho một bé câm điếc gần như bẩm sinh, lại không có màng nhĩ, các bác sĩ chuyên khoa cũng đầu hàng nhưng chỉ bằng động tác chữa bệnh "như chơi", kéo lưỡi, bấm vài cái huyệt, vỗ mạnh vào tai vài cái, là cháu bé có thể nói ngọng nghịu được!



Quả là "thần y"!



Còn sau đó ra sao thì… có trời mới biết!



Các bác sĩ chuyên khoa chắc chắn là không thể tin được cách chữa bệnh vừa thiếu khoa học vừa có hơi hướng bạo lực như vậy!



Còn nhiều trường hợp khác nữa, "thần y" Yên vẫn chữa bệnh không cần thuốc. Lúc đầu bệnh nhân có vẻ tạm khỏi nhưng sau đó bệnh tật đâu vẫn vào đó! Vậy mà "thần y" Võ Hoàng Yên nổi tiếng như cồn, thậm chí những chuyến xuất ngoại chữa bệnh ở Úc, Canada, Đức, Mỹ, Singapore là chuyện ai cũng biết!



Nhìn qua cách chữa bệnh không cần thuốc của "thần y" Võ Hoàng Yên, không một bác sĩ Tây y lẫn Đông y nào tin đó là sự thật, vì nó phản khoa học. Thế nhưng vì sao vẫn có nhiều người tin?



"Thần y" Võ Hoàng Yên có chữa được bệnh như lời đồn thổi hay không là câu hỏi mà ngành y tế cần trả lời rõ ràng để người dân được biết.



Nếu ông Võ Hoàng Yên thật sự có năng lực khác người, ngành y tế phải có cơ chế tiếp nhận, tạo điều kiện để phát triển tài năng của ông nhằm giúp người giúp đời.



Ngược lại, cũng phải tỏ trắng - đen để người dân không còn đồn thổi, tâng bốc vô căn cứ; chặn ngay những câu chuyện "lừa đảo" mà dư luận đang râm ran.



Bởi thế, nhân chuyện "lùm xùm" này, ngành công an và ngành y tế phải phối hợp làm rõ ông Yên có thực là "thần y"?.



Xã hội, nhất là những người mang bệnh tật trong người, đang mong lắm!

Bài: Lưu Vĩnh Hy; Đồ họa: Tấn Nguyên

(Dẫn nguồn NLĐO)