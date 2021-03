Dẹp "bóng ma" tham nhũng ở những dự án cao tốc

Tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định phí dịch vụ sử dụng đường cao tốc thông qua trạm thu phí trên đường cao tốc do Nhà nước đầu tư chiều 15.3, Thủ tướng nhắc lại mục tiêu đến năm 2030 chúng ta có khoảng 5.000km đường cao tốc, do đó cần đầu tư xây dựng thêm 3.000km nữa.



3.000km trong 10 năm, một mục tiêu rất lớn đối với nguồn lực của Việt Nam. Như vậy tính trung bình, chỉ 5 năm đầu, phải làm được 1.500km cao tốc.



Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư Nguyễn Chí Dũng từng phát biểu nếu có thể nói cho giai đoạn 2021-2025 một cụm từ chìa khóa thì tôi chọn “hạ tầng giao thông”. Và ông cho rằng: “Muốn phát triển phải làm cao tốc nhanh như Trung Quốc, trung bình 3 năm, tỉnh Vân Nam hay Quảng Tây làm hơn 2.000km”.



Họ làm 3 năm hơn 2.000km, chẳng lẽ ta không thể làm trong 5 năm. Về kỹ thuật, công nghệ hiện nay, các nước có trình độ tương đương, vấn đề là vốn và quản lý.



Với Việt Nam, dù còn khó khăn, nhưng không thể thiếu vốn để xây dựng 3.000km cao tốc. Chỉ cần tập trung nguồn lực, sử dụng đúng mục đích và hiệu quả, thì sẽ thu xếp được. Dẹp đi những dự án sân bay không phù hợp, tuyệt đối không xây dựng những quảng trường, cổng chào vẽ vời, sẽ có vốn để làm cao tốc.



Cũng có thể cần những quảng trường cho một địa chỉ thích hợp, nhưng khi còn hạn chế nguồn vốn, chúng ta phải ưu tiên cho dự án cần thiết hơn, phục vụ nhân dân và thúc đẩy phát triển kinh tế hiệu quả hơn.



Tiếp theo là quản trị, những bệnh tật cũ trong các dự án xây dựng như chậm tiến độ, đội vốn, thất thoát, lãng phí không được tái phát trong các dự án mới, dứt khoát việc lớn sẽ thành.



Hãy lấy đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi ra để làm bài học, khi kết quả giám định là, chất lượng công trình không đảm bảo đúng kỹ thuật, gây hư hỏng khi vận hành; nhất là trong điều kiện nắng nóng kéo dài hay mưa nắng đột ngột kết hợp tác động của trọng tải và lưu lượng xe đi qua.



36 bị can bị đề nghị truy tố và chưa chắc đã dừng lại. Cán bộ thì rơi vào vòng tố tụng, công trình thì hư hỏng phải tốn kém để sửa chữa, suy giảm nguồn lực của đất nước.



Dẹp “bóng ma” tham nhũng trên đường cao tốc thì sẽ thực hiện các dự án với tốc độ cao.



