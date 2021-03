Cứu bé gái rơi từ tầng 12: Người hùng và lời cảnh báo sống ở chung cư

Câu chuyện tưởng chừng chỉ có trong những phim ca ngợi siêu anh hùng của điện ảnh thì xuất hiện trong đời thực, ở ngay Hà Nội.





"Người anh hùng" Nguyễn Ngọc Mạnh và hình ảnh bé gái lơ lửng ở ban công tầng 12A trước khi rơi xuống. Ảnh IT



Chiều 28.2, một bé gái ở ban công căn hộ tầng 12A tòa nhà 60B Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội, trèo qua lan can, tụt ra phía ngoài ban công và rơi xuống.



Ơn trời, một thanh niên đã kịp thời trèo lên mái tôn gần đó để đỡ và cứu sống bé gái.



Câu chuyện thần kỳ ấy, không phải đến từ một siêu nhân, cũng không phải từ phim ảnh. Chàng thanh niên tên là Nguyễn Ngọc Mạnh- một người chở hàng thuê. Trong giây phút sinh tử, chàng trai ấy còn “chẳng nghĩ ngợi được gì nhiều". “Con gái tôi cũng 3 tuổi, bé cũng như con tôi, nên tôi thấy thế tôi cứ lao lên thôi”- Mạnh tâm sự với phóng viên Báo Lao Động.



Hành động anh hùng thường rất giản dị. Thậm chí anh Mạnh chỉ nhận lời cảm ơn của gia đình cháu bé chứ không trông vào bất kỳ sự hậu tạ nào.



Chúng ta bắt đầu một năm mới Tân Sửu không phải đã thật sự thuận lợi bởi ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nhưng ngay từ đầu năm, câu chuyện cứu sống một cháu bé rơi từ tầng 13 đã xứng đáng là câu chuyện truyền cảm hứng của năm. Chàng trai Nguyễn Ngọc Mạnh xứng đáng là một trong những nhân vật tiêu biểu của năm 2021 với hành động của mình.



Song câu hỏi là: Ai mới chính là những người bảo vệ những em bé sống ở chung cư?



Trong vòng hai năm trở lại đây, có rất nhiều vụ việc trẻ em ở chung cư cao tầng bị rơi xuống đất do trèo, hoặc lọt qua lan can ban công.



Mới nhất là tháng 12.2020 ở Thái Bình, một em bé 3 tuổi lọt qua lan can ban công căn hộ ở tầng 8 và rơi xuống đất. Rất may, em rơi vào mái hiên bằng tôn xốp ở tầng 1 nên không thiệt mạng. Năm 2019, một bé trai 5 tuổi rơi từ tầng 12 của một khu chung cư thuộc quận Bình Tân (TP Hồ Chí Minh) xuống đất. Tuy bị đa chấn thương nhưng bé đã được đưa đi cấp cứu và may mắn sống sót.



Nhưng đó chỉ là 2 em bé may mắn sống sót khi rơi từ chung cư cao tầng, còn lại, hầu hết đều rơi vào kết cục bi thảm để lại nỗi đau và sự ân hận khôn nguôi đối với cha mẹ.



Đã có nhiều cảnh báo, câu chuyện em bé rơi từ tầng 12 ở Hà Nội xuống đất liệu có thêm một cảnh báo nữa?



Đảm bảo cho trẻ an toàn khi sống ở chung cư phải là yêu cầu số 1. Để chủ động phòng tránh thì có các giải pháp như tháo dỡ bàn giế, võng ở ban công, các cửa sổ, cửa chính phải có chốt an toàn để trẻ không tự mở được và quan trọng là dùng lưới, rào quây ban công, lan can để trẻ không chui lọt.



Hoặc phải tính đến giải pháp kỹ thuật như ban công phải cao trên 1,4m, các khe hở giữa các thanh chắn lan can không quá 10cm…



Những “anh hùng cứu người” như Nguyễn Ngọc Mạnh rất xứng đáng được tôn vinh. Sự xuất hiện của họ đúng lúc, đúng thời điểm là điều may mắn không kể hết. Nhưng cũng đừng quá trông chờ vào những anh hùng và sự may mắn. Hãy tự bảo vệ gia đình, bảo vệ những đứa trẻ của mình bằng những hành động đơn giản: giảm tối thiểu những yếu tố có thể gây nguy hiểm, nhất là với những em bé trong gia đình.



Ví dụ, ngay lúc này, hãy bỏ những vật dụng thừa và lắp một tấm lưới ở ban công...

https://laodong.vn/su-kien-binh-luan/cuu-be-gai-roi-tu-tang-12-nguoi-hung-va-loi-canh-bao-song-o-chung-cu-884475.ldo



Theo LINH ANH (LĐO)