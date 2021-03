Chỉ có cây xăng mới tiêu thụ được hàng triệu lít xăng giả

Tiêu thụ hàng trăm triệu lít xăng giả thì không thể bỏ từng can 2 - 3 lít với cục gạch bên đường đẻ bán lẻ, mà phải đưa vào hệ thống các cây xăng. Phải tróc cho ra những cây xăng vì hám lợi mà tiếp tay cho bọn sản xuất xăng giả.





Công an kiểm tra cây xăng Vân Trúc ở Bình Dương. Ảnh: Đình Trọng





Sau khi Công an Đồng Nai triệt phá đường dây cung cấp 200 triệu lít xăng giả, kém chất lượng ra thị trường, Báo Lao Động ngày 9.2.2021 có bài Nghiêm trị các chủ cây xăng biết xăng giả nhưng vẫn tiêu thụ, nêu quan điểm rất rõ ràng, đó là để sản xuất 200 triệu lít xăng giả, cần phải có một lượng lớn nguyên liệu chế biến, phải có cơ sở sản xuất và đội quân vận chuyển hùng hậu. Đặc biệt là phải có các đầu mối tiêu thụ - 200 triệu lít xăng giả đâu phải là nước lã.



Sáng 9.3, Công an khám xét 2 cây xăng ở Bình Dương liên quan vụ xăng giả tại Đồng Nai.



Rõ ràng, với lượng xăng hàng trăm triệu lít, đường dây sản xuất xăng giả phải móc nối với các cây xăng để tiêu thụ. Các cây xăng nhập xăng giả với giá thấp, xuất bán với giá cao như giá xăng của các nhà cung cấp thương hiệu lớn để ăn chênh lệch.



Rất có thể các cây xăng nhập xăng giả, rồi cho trộn với xăng thật, người tiêu dùng không thể nhận biết, cơ quan kiểm tra cũng khó phát hiện. Thực ra, chiêu trò này chỉ qua được mắt thường, nếu đo lường nghiêm túc, lộ mặt ngay. Còn lý do vì bao nhiều năm vẫn không phát hiện lại là chuyện khác.



Đó là khi tóm các tay trùm sản xuất xăng giả, các ông chủ cây xăng tiêu thụ, thì sẽ ra những gương mặt bảo kê cho đường dây này hoạt động, tung hoành thời gian qua.



Để cho xăng giả được nhập và bán ra thành xăng thật phải có bộ hồ sơ được làm sạch, đối phó với cơ quan quản lý. Những cơ sở nào in và bán hóa đơn giả để phục vụ cho đường dây này, chuyên án còn nhiều hồi gay cấn.



Còn nữa, cán bộ quản lý, cơ quan thuế phụ trách các cơ sở này có hoàn thành nhiệm vụ hay không khi một thời gian dài không phát hiện ra những gian trá trong làm sạch hồ sơ?



Hãy đợi đấy, công an đã bắt giữ khoảng 40 người trong vụ xăng giả này, và sẽ tiếp tục điều tra mở rộng. Phải lôi cho hết từ anh em "ngoài xã hội" cho đến cán bộ trong cơ quan nếu có dính líu ra tòa.



https://laodong.vn/su-kien-binh-luan/chi-co-cay-xang-moi-tieu-thu-duoc-hang-trieu-lit-xang-gia-887186.ldo

Theo LÊ THANH PHONG (LĐO)