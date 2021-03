Cần vắc-xin và cả ý thức phòng dịch

Ngay từ giai đoạn đầu dịch Covid-19 bùng phát, Việt Nam đã chủ động đối phó dịch bệnh với tâm thế chủ động, không chủ quan, tinh thần quyết liệt "chống dịch như chống giặc".



Người dân được yêu cầu đeo khẩu trang, thực hiện các biện pháp theo dõi lịch trình, khai báo y tế, cách ly tập trung, thực hiện giãn cách toàn xã hội...



Với sự nỗ lực của Chính phủ, của cả hệ thống chính trị, những lô vắc-xin ngừa Covid-19 đầu tiên đã về đến Việt Nam. Những mũi vắc-xin đầu tiên đã được tiêm cho nhân viên y tế tuyến đầu. Các lô vắc-xin khác đang tiếp tục về; vắc-xin do Việt Nam nghiên cứu, sản xuất hy vọng sẽ đưa vào sử dụng sớm.



Việt Nam được bạn bè quốc tế đánh giá là một trong những điểm sáng trong phòng chống dịch Covid-19. Nhưng những gì Việt Nam đã làm được trong thời gian vừa qua không phải là bảo đảm chắc chắn cho an toàn sắp tới. Ngay cả khi đã có vắc-xin phòng dịch thì chiếc lá chắn an toàn nhất vẫn là ý thức phòng chống dịch bệnh của mỗi người dân và của toàn xã hội.



Theo các chuyên gia về sức khỏe, loại vắc-xin lưu hành hiện tại trên thế giới vẫn chưa thể loại bỏ hoàn toàn virus khỏi cơ thể. Vắc-xin có tác dụng làm giảm các triệu chứng nặng của bệnh, nghĩa là làm giảm nguy cơ phải thở máy do suy hô hấp nếu chẳng may bị nhiễm. Tuy nhiên, vắc-xin là giải pháp tốt nhất để giảm tải cho bệnh viện nên vẫn rất cần thiết.



Điều quan trọng hơn hết trong lúc này vẫn là tránh tạo cảm giác chủ quan, lơ là trong phòng chống dịch bệnh; triển khai quyết liệt, thực hiện nghiêm tất cả biện pháp phòng chống dịch. Phải nhận thức rõ rằng mỗi người chính là trung tâm của nỗ lực đối phó dịch bệnh. Qua những đợt dập tắt thành công các ổ dịch bùng phát trong cộng đồng cho thấy nhân tố quan trọng nhất để giành thắng lợi trước hiểm họa Covid-19 chính là sự tuân thủ nghiêm ngặt của từng người dân đối với quy tắc an toàn chống dịch. Chỉ cần người dân nghiêm túc thực hiện khuyến cáo 5K, kiên trì thực hiện như một kỹ năng sinh tồn căn bản thì chắc chắn chính quyền sẽ có được hậu thuẫn rất lớn để khống chế nguy cơ lây lan và sớm kiểm soát tình hình; đồng thời vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế - xã hội. Hãy nhớ rằng giữ gìn sức khỏe cho chính mình cũng là giúp cộng đồng chặn đứng nguy cơ Covid-19 lây nhiễm lan rộng.

Theo Chung Thanh Huy (NLĐO)